Ekoenergetyka podpisała umowę ze szwajcarskim dystrybutorem

To kolejna umowa dystrybucyjna firmy na rynku europejskim – partnerem polskiego producenta z branży elektromobilności została szwajcarska firma swisscharge.ch.

– Cieszymy się z nawiązania współpracy ze SwissCharge i wejścia na rynek szwajcarski, gdzie eRewolucja nabiera tempa i rośnie zapotrzebowanie na infrastrukturę ładowania. Jestem przekonana, że nasze niezawodne stacje ładowania to ciekawa propozycja zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i indywidualnych – mówi Anna Bodnar, dyrektor rozwoju dystrybucji w Ekoenergetyka Sales Sp. z o.o., spółce odpowiedzialnej za sprzedaż stacji ładowania na rynku krajowym i europejskim.

Ekoenergetyka projektuje i produkuje stacje szybkiego ładowania do pojazdów elektrycznych od 12 lat, oferując stacje o mocach od 20 kW do 350 kW oraz huby ładowania o mocy aż do 2200 kW. Do tej pory firma uruchomiła ponad 1200 stacji ładowania w ponad 130 miastach w 18 krajach. Jednocześnie firma świadczy usługi wdrożeniowe i serwisowe, a także monitoruje i zdalnie zarządza infrastrukturą ładowania z własnego Centrum Monitoringu.

Założona w 2014 roku swisscharge.ch, z ponad 28 000 zarejestrowanymi kierowcami EV i ponad 1 100 publicznymi stacjami ładowania, jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się sieci e-mobility w Szwajcarii – informuje Ekoenergetyka Polska.

Fot.www.evertiq.pl

Źródło: www.evertiq.pl