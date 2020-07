Egzemplarze ID.3 1ST dostępne za pośrednictwem strony internetowej Volkswagena

Osoby, które jako pierwsze chcą zostać posiadaczami przełomowego Volkswagena ID.3, od 3 lipca mogą zapoznać się z ofertą egzemplarzy modelu w limitowanej wersji 1ST dostępnymi za pośrednictwem strony internetowej www.volkswagen.pl. Jeszcze przed publikacją cennika seryjnej wersji ID.3, Volkswagen udostępnia za pośrednictwem swojej strony internetowej możliwość wyboru dostępnych egzemplarzy tego modelu w wersji 1ST (są to wyprodukowane już auta, dostępne w magazynach marki). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, obecność tych samochodów w tzw. ofercie placowej wynika z metodologii obranej w ramach pre-bookingu. Klienci którzy dokonali rezerwacji ID.3 w bogato wyposażonej, limitowanej wersji 1ST, po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej mogli zapewnić sobie możliwość zakupu ID.3 1ST w preferowanej konfiguracji – nie wszyscy jednak ostatecznie zdecydowali się na taki krok. Samochody, które były pierwotnie zaplanowane dla klientów, którzy zrezygnowali z ich zakupu, zostały zaoferowane za pośrednictwem konfiguratora na stronie internetowej https://www.volkswagen.pl/pl/modele-i-konfigurator/id3. Te ID.3 klienci będą mogli odebrać już we wrześniu tego roku. W ofercie dostępne są trzy warianty ID.3 1ST. W podstawowym wariancie model ten kosztuje 167.190 złotych i oferuje wiele rozwiązań z zakresu komfortu, m.in. system Voice Control oraz system nawigacyjny, aktywny tempomat czy możliwość wyboru profilu jazdy. ID.3 1ST Plus (w cenie 194.390 zł) oferuje dodatkowo m.in. reflektory IQ.LIGHT oraz nadwozie lakierowane w dwóch kolorach, z kolei wersja ID.3 1ST Max oferowana w cenie 215.990 zł została wyposażona w duży, panoramiczny szklany dach oraz wyświetlacz Head-up-Display wykorzystujący technologię rozszerzonej rzeczywistości. Wszystkie osoby które zdecydują się na zakup ID.3 1ST, otrzymają rok bezpłatnego zasilania samochodu energią elektryczną do 2.000 kWh. Oferta dotyczy wszystkich publicznych stacji ładowania, na których działa aplikacja WeCharge Volkswagena oraz w europejskiej sieci stacji IONITY.