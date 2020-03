EBI przyznał LG Chem Wrocław Energy 480 mln EUR kredytu

Realizacja tego nowego programu inwestycyjnego pozwoli spółce na zwiększenie łącznej mocy produkowanych akumulatorów do ok. 65 GWh, dzięki czemu zlokalizowany w Polsce zakład stanie się jedną z największych na świecie fabryk produkujących ogniwa litowo-jonowe. Ponadto w ośrodku LG Chem we Wrocławiu powstanie ponad 1800 nowych miejsc pracy, przez co do końca 2022 r. całkowite zatrudnienie wzrośnie tam do ponad 6000 etatów.