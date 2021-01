Drugie życie baterii

Konsorcjum firm Solaris Bus & Coach sp. z o.o. oraz Impact Clean Power Technology S.A. wspólnie z firmą TAURON Polska Energia, będą realizować projekt „Second Life ESS”, którego celem jest stworzenie prototypu systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o zużyte baterie z autobusów. Projekt współfinansowany jest ze środków NCBiR.

Solaris pierwszy autobus elektryczny zaprezentował w roku 2011. Od tego momentu firma zakontraktowała ponad 1000 sztuk elektrobusów w 18 państwach, w kilkudziesięciu miastach. Pierwsze z dostarczonych wiele lat temu pojazdów pokonały już po ponad pół miliona kilometrów. Oznacza to, że w niektórych z nich konieczna będzie wymiana pakietów baterii.

„Baterie wraz z upływem czasu i w wyniku eksploatacji tracą część swojej pojemności. W uproszczeniu można przyjąć, że zużyta bateria w autobusie elektrycznym ma jej poniżej 80%. Wciąż może być doskonałym magazynem energii elektrycznej w aplikacjach stacjonarnych. Stąd idea projektu drugiego życia baterii, którą będziemy wspólnie realizować z firmami TAURON oraz Impact” – wyjaśnia Łukasz Chełchowski, Dyrektor Biura Rozwoju Solarisa.

Celem projektu jest wykorzystanie ogniw litowo-jonowych, których parametry nie są już optymalne do zasilania pojazdów. Dzięki zastosowaniu ich w magazynach energii, mogą zyskać drugie życie. W ten sposób wydłuża się cykl życia baterii, które trafiają do ponownego użytku zamiast do utylizacji. Magazyn powstały z ich wykorzystaniem stanowi ważny składnik nowoczesnej infrastruktury energetycznej, łączącej wytwarzanie energii w tradycyjnych i odnawialnych źródłach z jej przechowywaniem i dostarczaniem do odbiorcy końcowego. Współczesne bateryjne magazyny energii są także elementem stabilizującym pracę sieci, ze stale rosnącym udziałem OZE. Są też czynnikiem wpływającym na jakość dostarczanej energii, wspierają rozwój elektromobilności, a także mikro-sieci.

Second Life jest projektem badawczym, realizowanym przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zakończenie prac, w ramach którego ma powstać prototyp systemu magazynowania energii elektrycznej, zaplanowano na rok 2022.

Firma Solaris w ramach tego projektu przekaże na potrzeby budowy prototypowego magazynu energii baterie o znamionowej energii 160 kWh, które wcześniej były wykorzystywane w autobusie elektrycznym PKM Jaworzno. Przypomnijmy, że PKM Jaworzno jest jednym z liderów elektromobilności w Polsce. Już dzisiaj we flocie tego przewoźnika jeżdżą 23 autobusy bateryjne, a kolejnych 20 marki Solaris jest w trakcie dostawy. Oznacza to, że już wkrótce blisko 80% floty tego przewoźnika będą stanowić autobusy bateryjne.