Dr. Richard Gruppe testuje wodorowego Solarisa

Coraz więcej firm w Europie stawia na czyste rozwiązania w transporcie, w tym bezemisyjne autobusy. W tym gronie są również prywatni przewoźnicy. Solaris wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom dodając do swojej oferty pojazdów nisko– i bezemisyjnych autobus zasilany wodorem. Jedynymi „produktami ubocznymi” eksploatacji Urbino 12 hydrogen są ciepło i para wodna, czyniąc pojazd jednym z najbardziej ekologicznych, dostępnych na rynku. Firma Dr. Richard Gruppe rozpoczęła testy Solarisa Urbino 12 hydrogen, którym w dniach 7-10 lipca będzie można się przejechać we Wiedniu i St. Pölten.

„W firmie Dr. Richard Gruppe zajmujemy się bezemisyjną mobilnością od kilku lat. W trakcie wielu testów z autobusami zasilanymi bateryjnie byliśmy w stanie uzyskać cenny wgląd w ich praktyczne użytkowanie i wdrożenie. Teraz po raz pierwszy mamy okazję przetestować napędzany wodorem autobus Solarisa. Im dłuższe są do pokonania odległości i im wyższa masa samego pojazdu, tym bardziej ten rodzaj napędu, również pod względem źródeł surowców niezbędnych do jego zatankowania, zyskuje na znaczeniu. Relatywnie wysokie koszty pozostają jeszcze barierą w szerokim wykorzystaniu tej szczególnie przyjaznej dla środowiska technologii, ale z niecierpliwością czekamy na ten test, który stanowi ważny kamień milowy na naszej drodze do ekologicznej mobilności”, powiedział dr Ludwig Richard, właściciel i zarządzający firmą Dr. Richard Gruppe.

„Bardzo się cieszę z kolejnych testów naszego najnowszego autobusu wodorowego w Austrii. Ta nowoczesna technologia już dziś znajduje uznanie wielu klientów. Pozytywne zmiany w transporcie publicznym, jego zrównoważony rozwój nie są możliwe bez udziału firm jakich jak Dr. Richard Gruppe”, mówi Petros Spinaris, Wiceprezes Zarządu Solaris Bus & Coach S.A.

Najnowszy produkt Solarisa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Od jego premiery w czerwcu ubiegłego roku Solaris otrzymał zamówienia na łącznie 57 pojazdów z Niderlandów, Niemiec oraz Włoch. Pierwsze pojazdy jeszcze w tym roku zostaną dostarczone do Bolzano, Kolonii oraz Wuppertal.

Zaawansowane technologicznie pojazdy Solaris Urbino 12 hydrogen wykorzystują zestaw ogniw paliwowych o mocy 70 kW. Wodór gromadzony jest w postaci gazowej w pięciu zbiornikach nowej generacji na dachu autobusu. Zestaw kompozytowych butli typu 4 (najnowszej generacji dostępnej na rynku) umieszczonych wzdłużnie nad pierwszą osią pojazdu ma łączną pojemność 1560 litrów.

Energia potrzebna do napędzania autobusu powstaje w ogniwie paliwowym, do którego dostarczany jest wodór zgromadzony w butlach na dachu pojazdu. Wodór jest przetwarzany w energię elektryczną, ta z kolei zasila bezpośrednio jednostkę napędową autobusu, którą stanowi oś z elektrycznymi silnikami. Oprócz tego autobus wyposażony jest w baterię typu Solaris High Power, która stanowi dodatkowy magazyn energii elektrycznej. Jedynymi produktami ubocznymi eksploatacji Solarisa Urbino 12 hydrogen są ciepło i para wodna. Pojazdy nie generują do środowiska absolutnie żadnych szkodliwych substancji.



Firma Dr. Richard Gruppe to największy prywatny przewoźnik w Austrii z flotą liczącą niemal 1000 autobusów. W tym również pojazdy marki Solaris. Początek współpracy obu firm sięga roku 2010.