Dożywotnia Gwarancja na części Volvo

Bezpieczeństwo jest kluczową wartością dla naszej marki. Namawiamy wszystkich klientów do korzystania z oryginalnych części zamiennych, montowanych w naszych autoryzowanych serwisach. To najlepszy sposób, by utrzymać swój samochód w dobrej kondycji technicznej. I właśnie używanie takiego samochodu gwarantuje nam najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jeszcze więcej spokoju Jeśli klient pozwoli autoryzowanemu dealerowi Volvo zadbać o swój samochód, będzie mógł skorzystać z naszej Dożywotniej Gwarancji na Części. Zatem, zlecając naprawy swojego Volvo naszym technikom, stosującym oryginalne części Volvo, zyska jeszcze więcej spokoju – bez względu na to, ile kilometrów nim przejechał. Oferta obowiązuje od 1 lipca 2020. Oferta obowiązuje wyłącznie w autoryzowanych serwisach Volvo Volvo Cars gwarantuje, że wszystkie oryginalne części Volvo użyte przez autoryzowany serwis Volvo są najwyższej jakości i spełniają wszystkie normy. Gwarancja obejmuje koszt robocizny potrzebnej do wymiany wadliwej części. Gwarancja nie dotyczy akcesoriów, części podlegających normalnemu zużyciu i materiałów eksploatacyjnych, a także części wymagających wymiany z przyczyn zewnętrznych. Wygasa, gdy auto zostaje sprzedane kolejnej osobie lub firmie. Które części są objęte gwarancją, a które nie? Dożywotniej Gwarancji na Części obejmuje zarówno bardziej jak i mniej skomplikowane elementy: od silnika i skrzyni biegów, po lampy, wiązki elektryczne i klamki drzwi. Oferta nie dotyczy części wymienianych w ramach napraw gwarancyjnych. Wyłączone są z niej części ulegające zużyciu eksploatacyjnemu np. klocki i tarcze hamulcowe, tarcze sprzęgła, łożyska kół, czy takie elementy zawieszenia jak tuleje, sworznie i łączniki. Nie dotyczy także materiałów eksploatacyjnych, a więc olejów, filtrów, świec zapłonowych, pasków napędowych, żarówek, akumulatorów, etc. Szczegóły oferty można znaleźć na stronie: www.volvocars.com/pl/uslugi/eksploatacja/oferty-serwisowe/dozywotnia-gwarancja-na-czesci.