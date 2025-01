Dotacja ZUS: „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które:

▪ poprawią bezpieczeństwo pracy,

▪ zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,

▪ zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.



Terminy:

▪ Termin naboru: 10 lutego – 10 marca 2025 roku;

▪ Szacowana długość przygotowania wniosku: ok 2-3 tygodni;

▪ Wyniki konkursu do 31 grudnia 2025 roku.

▪ Termin realizacji celów biznesowych: 2026 rok.

Cele biznesowe firmy:

▪ zakup maszyn, urządzeń i prac wykorzystanych w wybranych obszarach technicznych;

▪ maszyny i urządzenia muszą być fabrycznie nowe;

▪ dokładne zestawienie możliwych do objęcia dotacją wydatków wraz z wymaganiami i limitami przedstawiono w załączniku Katalog działań inwestycyjnych i doradczych.



Warunki finansowe:

▪ Budżet konkursu: 140 mln zł

▪ Maksymalna kwota dotacji: 300 000 zł brutto

▪ Poziom dofinansowania: 80%



Najistotniejsze warunki otrzymania dotacji:

▪ Współpraca ze specjalistą BHP (niezbędne oceny ryzyka, pomiary etc.);

▪ Poprawa warunków BHP w obszarach, których dotyczy inwestycja;

▪ Brak zaległości z opłacaniem składek ZUS, podatków etc.;

▪ Firma nie otrzymała dotacji z ZUS przez ostatnie 3 lata;

▪ Wniosek trzeba podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



Katalog działań inwestycyjnych i doradczych



Źródło:

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202501

Kontakt:

Mateusz Rogalski

Tel.: 739 145 553

E-mail: mateusz@innowacjeMR.pl