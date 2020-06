Dostawcze Volkswageny z tarczą korzyści

Sytuacja gospodarcza i społeczna wywołana pandemią koronawirusa spowodowała ogromne zmiany na rynku. Wielu przedsiębiorców przechodzi w tej chwili trudny okres, stąd spodziewać się można, że rozważniej podchodzić będzie do decyzji zakupowych, a z racji niepewności tego co przyniesie jutro. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, Volkswagen Samochody Dostawcze rusza z akcją RESTART, której celem jest dotarcie do przedsiębiorców z ofertą atrakcyjnych narzędzi sprzedażowych i finansowych pozwalających na zakup lub długoterminowe użytkowanie dostawczego Volkswagena.