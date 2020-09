Delphi Technologies z kolejnym dużym zamówieniem w biznesie elektroniki mocy

Delphi Technologies podkreśla, że zostało głównym dostawcą falowników dla trzech z czterech największych firm OEM z branży elektromobilności na świecie.

Tym razem Delphi Technologies dostarczy falowniki 800 V dla europejskiego producenta OEM do następnej generacji pojazdów elektrycznych z zasilaniem akumulatorowym. Urządzenia Delphi mają się pojawić w pojazdach klienta od 2024 roku. Jest to drugie co do wielkości zamówienie firmy w biznesie elektroniki mocy.

Latem tego roku firma ogłosiła pozyskanie istotnych kontraktów od chińskich klientów, co w połączeniu z zamówieniem na falowniki 800V z poprzedniego roku sprawia, że Delphi Technologies zostało głównym dostawcą falowników dla trzech z czterech największych producentów OEM premium na świecie – podkreśla firma w komunikacie.

Analitycy IHS szacują, że do 2025 roku elektryfikacja obejmie nawet 45% światowej produkcji pojazdów, przy czym rocznie będzie sprzedawanych około 46 milionów pojazdów elektrycznych. Szacunki na 2030 rok zakładają odpowiednio 57% i 62 mln pojazdów. Falowniki to jedne z najbardziej wartościowych komponentów elektryfikacji, a ich wydajność ma przełomowe znaczenie dla branży, wpływając na wiele aspektów osiągów pojazdów.

Delphi Technologies jest dostawcą technologii napędów do pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych. Siedziba główna znajduje się w Londynie, firma dysponuje centrami technicznymi, zakładami produkcyjnymi i centrami obsługi klienta w 24 krajach i zatrudnia ponad 21 000 osób na całym świecie.

Źródło: www.evertiq.pl