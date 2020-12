CUPRA otwiera Wirtualny Salon w Polsce

Hiszpańska marka CUPRA udostępniła w Polsce Wirtualny Salon – przestrzeń online łączącą showroom z platformą eksperckich spotkań i indywidualnych wideorozmów z klientami. Platforma jest dostępna na stronie internetowej cupraofficial.pl. Na pierwszy kwartał 2021 roku marka zapowiada także otwarcie stacjonarnego, butikowego salonu w Warszawie.

Innowacyjna platforma hiszpańskiej marki rozpoczęła działalność z początkiem grudnia bieżącego roku. Tym samym CUPRA, obecna na rynku polskim od 2018 roku, rozszerza o sferę wirtualną możliwość interakcji polskich klientów z marką. Dotychczas sportowe modele marki można było poznać w dedykowanych przestrzeniach, CUPRA Corners, obecnych w wybranych salonach dealerskich w całej Polsce.

– Inauguracja Wirtualnego Salonu CUPRY w Polsce jest odpowiedzią na rosnącą popularność marki na tym rynku i potwierdzeniem jej otwarcia na innowacyjne rozwiązania. – mówi Jakub Góralczyk, PR Manager CUPRA Polska. – Dzięki platformie mamy możliwość przybliżenia wszystkich wyjątkowych modeli, jak przykładowo świetnie przyjmowany Formentor, z zachowaniem wysokiego poziomu komfortu i bezpieczeństwa we wciąż niepewnych realiach pandemii.

Bliskie spotkanie ze sportowym CUV-em

Platforma zapewnia możliwość poznania między innymi pierwszego w pełni autorskiego modelu marki CUPRA, Formentora. Podczas ogólnodostępnych e-spotkań na żywo przybliżane są dane techniczne, design oraz osiągi auta, które zdobyło nagrodę Automotive Brand Contest 2019. Uczestnicy za pomocą chatu mają zapewnioną możliwość zadawania pytań ekspertom. Lista terminów i tematów spotkań została opublikowana na oficjalnej stronie marki.

Spotkania dostosowane do potrzeb

Platforma Wirtualnego Salonu zapewnia także możliwość indywidualnych transmisji audio-wideo bez konieczności logowania czy rejestracji. Podczas takiego połączenia odwiedzający będzie mógł skontaktować się online przez czat lub połączenie audiowideo z ekspertem, który przedstawi szczegóły prezentowanych modeli. Wśród prezentowanych modeli oprócz Formentora pojawią się CUPRA Ateca oraz CUPRA Leon.

Salon CUPRA w Polsce

Na 2021 roku hiszpański producent planuje intensywny rozwój marki w Polsce i uruchomienie ekskluzywnego salonu stacjonarnego CUPRA. Butikowy koncept, pozwalający na najpełniejszą interakcję z marką, ma powstać w Warszawie. Planowane otwarcie polskiego salonu CUPRY nastąpi w pierwszym kwartale 2021 roku.

CUPRA to niezależna marka należąca do Grupy SEAT, która powstała w 2018 roku. W jej DNA wpisane są takie wartości jak sportowe osiągi oraz wyrafinowany design. CUPRA zamknęła 2019 rok z wynikiem 25 tys. sprzedanych samochodów, co oznacza wzrost sprzedaży o 72% w porównaniu do poprzedniego roku. Posiada niemal 250 wyspecjalizowanych punktów sprzedaży na całym świecie. W 2020 roku na rynek trafią: CUPRA Leon i CUPRA Formentor – pierwszy model zaprojektowany specjalnie dla marki.

CUPRA w drugą rocznicę istnienia otworzyła swoją nową siedzibę, CUPRA Studio w Martorell niedaleko Barcelony o powierzchni 2400 m2. W znajdującej się obok CUPRA Racing Factory został zaprojektowany pierwszy, w 100% elektryczny samochód wyścigowy CUPRA e-Racer.

W sierpniu 2019 roku CUPRA została oficjalnym partnerem motoryzacyjnym oraz partnerem ds. mobilności barcelońskiego klubu FC Barcelona. Marka stworzyła także elitarny zespół ambasadorów z całego świata, w skład którego wchodzą m.in. niemiecki bramkarz Marc ter Stegen czy szwedzki kierowca wyścigowy Mattias Ekström.