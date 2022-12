Co z tą polską elektromobilnością?

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) opublikowało raport na podstawie wyników uzyskanych z Licznika Elektromobilności. Wniosek był jeden: sektor infrastruktury ładowania potrzebuje zmian przepisów.

Przedstawiona przez PSPA analiza została oparta na danych zebranych do końca października 2022 roku. Ze statystyk wynika, że do tego czasu zarejestrowano w Polsce 59 564 elektrycznych aut osobowych i użytkowych. Oznacza to wzrost o 47% względem analogicznego okresu 2021 roku, czyli o 21 299 sztuk.

Analitycy podają, że zdecydowana większość samochodów elektrycznych, które jeżdżą po polskich drogach, to osobówki, pod koniec października zanotowano ich 56 926. Niemal połowę z nich (28 386 szt.) stanowiły w auta BEV, czyli w pełni elektryczne. Reszta to PHEV – hybrydy plug-in – których naliczono 28 540 sztuk.

Flota samochodów dostawczych i ciężarowych na polskich drogach pozostaje wciąż niewielka, bo liczy jedynie 2 638 aut. Na popularności zyskują jednak elektryczne motorowery i motocykle, których zgodnie z raportem przed końcem października było w Polsce 15 973.

Analitycy PSPA podają też, że wyraźnie zwiększyła się ilość osobowych i dostawczych samochodów hybrydowych, których jeździ już po polskich drogach 450 093 sztuk.

Rośnie również flota autobusów elektrycznych przewożących mieszkańców polskich miast. Pod koniec października było ich już 790.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych zwróciło uwagę, że równolegle do powiększania się floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Stan na koniec października tego roku wyglądał następująco:

2494 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych;

4821 punktów ładowania;

28% ogólnodostępnych stacji ładowania stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC);

72% ogólnodostępnych stacji ładowania stanowiły wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy do 22 kW;

w samym październiku zostały uruchomione 32 nowe ogólnodostępne stacje ładowania z 83 punktami ładowania.

„Od dawna podkreślmy, że infrastruktura do ładowania i tankowania pojazdów bateryjnych jest kluczowa. Oczywiście bardzo duże znaczenie ma tutaj AFIR, ale w związku z dynamicznie rosnącą liczbą zeroemisyjnych pojazdów dostawczych i ciężarowych – r/r o prawie 140% – kluczowa staje się budowa infrastruktury dla pojazdów użytkowych. Bo o ile w przypadku samochodów osobowych znaczną część ładowań można przeprowadzić w domu w nocy, o tyle sieć ładowania i tankowania wodorem dedykowana pojazdom dostawczym i ciężarowym musi być ulokowana w bardzo przemyślany sposób i musi zapewniać szybkie i bezproblemowe ładowanie bardzo dużych mocy. Dlatego obecnie właśnie to wydaje się stanowić znaczenie większe wyzwanie niż sieć ładowania dla pojazdów osobowych, choć oczywiście ma ona równie duże znaczenie.” – mówił Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Z kolei Dyrektor Zarządzający PSPA, Maciej Mazur, zwraca uwagę, jak bardzo konieczne jest zaktualizowanie polskiego prawa w zakresie e-mobility i infrastruktury ładowania.

„Jednym z najważniejszych wydarzeń w październiku dla europejskiego sektora e-mobility było rozpoczęcie negocjacji trójstronnych pomiędzy instytucjami unijnymi (Parlamentem, Komisją i Radą UE) w przedmiocie rozporządzenia AFIR, które m.in. wprowadzi obowiązek systematycznego podwyższania mocy infrastruktury ładowania wraz z każdym nowo zarejestrowanym samochodem z napędem elektrycznym. Z perspektywy Polski AFIR powinien stać się przede wszystkim czynnikiem motywującym administrację publiczną do możliwie pilnej optymalizacji prawa. Rozporządzenie wejdzie w życie już w 2023 r. a pierwszy termin wypełnienia ujętych w nim wymogów minie niecałe dwa lata później. Obecnie to często czas niewystarczający na sfinalizowanie w Polsce procesu instalacji ogólnodostępnej stacji DC. Ma to przełożenie na wyniki sektora. Przez pierwsze dziesięć miesięcy 2022 r. w Polsce uruchomiono jedynie 121 nowych ładowarek prądu stałego, czyli mniej niż w analogicznym okresie 2021 r. To dowód na to, jak pilna jest potrzeba optymalizacji polskiego prawa.” – podsumował Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych jest organizacją branżową, która kreuje rynek elektromobilności i technologii wodorowych w Polsce oraz regionie CEE. Do PSPA należą giganci, średnie oraz mniejsze firmy, m.in. Volvo, BMW, Mazda, ABB, Ekoenergetyka, Orlen, Lidl, LG, PKO BP, ING, Plus, Wamtechnik, Green Cell, Plug Box i wiele, wiele innych.

Źródło: evertiq.pl