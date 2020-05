Co trzeba zrobić, aby mieć w garażu wallbox? Odpowiedź w podcaście „Elektrycznie tematyczni”

Czwarty odcinek podcastu „Elektrycznie Tematyczni” poświęcono problematyce ładowania samochodu elektrycznego w domach wielorodzinnych. Z badań InsightOut Lab i marki Volkswagen wynika, że 48 procent Polaków chciałaby mieć stację ładowania auta elektrycznego w garażu, ale jednocześnie tylko 3 procent respondentów wie, co trzeba zrobić, aby ją zamontować. Prowadzący podcast rozmawiają z Filipem Opoką – radcą prawnym i partnerem kancelarii NGL Legal – na temat tego, jakie kroki należy podjąć, aby zainstalować wallbox we własnym garażu lub przy miejscu postojowym w garażu wielostanowiskowym. Z „Barometru nowej mobilności 2019/20” przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) można się dowiedzieć, że aż 99 procent budynków jednorodzinnych i 69 procent wielorodzinnych spełnia wymagania techniczne niezbędne do zainstalowania ładowarki samochodu elektrycznego. Niestety, z badania przeprowadzonego wspólnie przez InsightOut Lab i markę Volkswagen wynika, że jedynie 3 procent Polaków orientuje się, co trzeba zrobić, aby na prywatnej posesji zamontować stację ładowania samochodów elektrycznych. 14 procent respondentów twierdzi, że „raczej się orientuje”. Z tego samego badania można się dowiedzieć, że blisko 3/4 Polaków mylnie uważa, że auta elektrycznego nie można ładować ze zwykłego gniazdka, jak innych domowych urządzeń elektrycznych. Za pośrednictwem firmy Elli, Volkswagen zajmuje się również dostarczaniem infrastruktury do ładowania aut elektrycznych. Rozpoczęła się już sprzedaż wallboxów o nazwie ID. Charger. Zajmują się tym autoryzowani dealerzy Volkswagena, zakup wallboxa ID. Charger jest takżemożliwy za pośrednictwem strony internetowej. Wallbox Volkswagena umożliwia sprawne ładowanie aut elektrycznych i hybryd typu plug-in. Jego najtańsza wersja kosztuje tylko 1.729 złotych. ID. Charger umożliwia ładowanie akumulatora samochodu elektrycznego prądem o mocy do 11 kW, co oznacza, że proces ten odbywa się kilkakrotnie szybciej niż w wypadku ładowania z domowego gniazda prądu. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych we współpracy z Volkswagen Group Polska opublikowało „Przewodnik dla mieszkańców” i „Przewodnik dla zarządców” na temat instalacji infrastruktury ładownia aut elektrycznych w budynkach wielorodzinnych. Obydwa, krok po kroku, przedstawiają kolejne etapy procesu instalacji ładowarki oraz wskazują czynności niezbędne do wykonania, a także prawa i obowiązki mieszkańców. Przytaczają także obowiązujące przepisy. Nowy odcinek podcastu „Elektrycznie Tematyczni”, dotyczący kwestii związanych z instalacją i użytkowaniem wallboxów oraz odnoszący się do tematyki wspomnianych poradników, można znaleźć na największych platformach podcastowych: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher i YouTube oraz na stronie internetowej https://insightoutlab.com/odcinek-04-chce-miec-prywatna-ladowarke-w-garazu-jak-to-zrobic/