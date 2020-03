CNH Industrial w pełni popiera wprowadzenie Nikola Corporation na NASDAQ

Londyn, 6 marca 2020 r.

Ogłoszony w dniu 03 marca 2020 r. zamiar wprowadzenia Nikola Corporation na giełdę NASDAQ w Nowym Jorku jeszcze w bieżącym roku, poprzez połączenie ze spółką VectoIQ, jest w pełni popierany przez CNH Industrial N.V. (NYSE:CNHI / MI:CNHI).

„To znakomita wiadomość i kolejny kamień milowy w naszym wspólnym projekcie dostarczenia bezemisyjnych dużych pojazdów ciężarowych oraz zbudowania infrastruktury zaopatrzenia w wodór w ramach unikatowego modelu biznesowego. Wprowadzenie spółki Nikola do notowań na NASDAQ przyspiesza tempo realizacji ambitnych celów, które sobie wyznaczamy, chcąc być w czołówce podmiotów inwestujących w skalowalną czystą technologię zmieniającą naszą branżę z korzyścią także dla środowiska naturalnego” — powiedział Hubertus Mühlhäuser, dyrektor generalny CNH Industrial.

We wrześniu 2019 roku CNH Industrial nawiązała strategiczną i wyłączną współpracę ze spółką Nikola w zakresie dużych pojazdów ciężarowych, obejmując jako główny inwestor pakiet akcji serii D o wartości 250 mln USD. IVECO i FPT Industrial, marki CNH Industrial, odpowiedzialne odpowiednio za pojazdy użytkowe oraz zespoły napędowe, będą w ramach europejskiej spółki joint-venture z Nikola Motor Company produkować zasilany akumulatorami samochód ciężarowy Nikola TRE w fabryce IVECO w Ulm w Niemczech. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku.

„Nikola z niezachwianą ambicją realizuje wspaniałą ścieżkę wzrostu niepodlegającego cyklicznym wahaniom, dążąc do kompleksowej transformacji naszej branży i jej ograniczeniu negatywnego wpływy na środowisko. Wejście na NASDAQ w celu zebrania funduszy w dzisiejszej sytuacji rynkowej świadczy o wyraźnym uznaniu i wsparciu strategicznego kierunku projektu” — powiedział Gerrit Marx, prezes działu pojazdów użytkowych i specjalnych w CNH Industrial.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) jest globalnym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, z ugruntowanym doświadczeniem branżowym, szeroką ofertą produktów i przedstawicielstwami na całym świecie. Każda z marek należących do Spółki cieszy się międzynarodową renomą w poszczególnych sektorach: Case IH, New Holland Agriculture i Steyr ― ciągniki i maszyny rolnicze; Case i New Holland Construction ― maszyny do robót ziemnych; Iveco ― pojazdy użytkowe; Iveco Bus i Heuliez Bus ― autobusy i autokary; Iveco Astra ― pojazdy przeznaczone do eksploatacji w kamieniołomach i na placach budowy; Magirus ― pojazdy pożarnicze; Iveco Defence Vehicles ― pojazdy dla wojska i służb obrony cywilnej oraz FPT Industrial ― silniki i układy przeniesienia napędu. Więcej informacji znajduje się na stronie korporacyjnej spółki: www.cnhindustrial.com

Nikola Corporation projektuje i produkuje pojazdy z napędem wodorowo-elektrycznym, zespoły napędowe do samochodów elektrycznych, części do pojazdów, układy magazynowania energii oraz instalacje wodorowe. Firma wprowadza na krajowy rynek najbardziej zaawansowane ciągniki siodłowe i otrzymała ponad 14 000 zamówień na ciężarówki w przedsprzedaży. Dyrektorem generalnym spółki jest wizjoner, Trevor Milton. Zgromadził on wokół siebie zespół złożony z osób należących do najbardziej uzdolnionych w kraju, aby wprowadzać na rynek produkty marki Nikola. Przedsiębiorstwo pozostaje w rękach prywatnych i ma siedzibę w Arizonie. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie www.nikolamotor.com

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com