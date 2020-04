CNH Industrial powołał prezes Suzanne Heywood na pełniącą obowiązki dyrektora generalnego

Natychmiast rozpoczął się proces mający na celu wyznaczenie nowego stałego dyrektora generalnego Oddone Incisa mianowany dyrektorem finansowym Londyn, 31 marca 2020 r. Zarząd CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI/MI: CNHI) poinformował, że 23 marca 2020 roku powołał Suzanne Heywood — pełniącą stanowisko prezes Zarządu — na pełniącą obowiązki dyrektora generalnego. Stanęła ona na czele przedsiębiorstwa w tym bezprecedensowym okresie do czasu mianowania nowego stałego dyrektora generalnego, który będzie wyłoniony w procesie wnikliwych poszukiwań. Zarząd podjął jednomyślną decyzję i przyjął rezygnację Hubertusa Mühlhäusera ze stanowiska dyrektora generalnego, który opuścił Grupę ze skutkiem natychmiastowym. Zarząd pragnie podziękować panu Mühlhäuserowi za jego pełne poświęcenia przywództwo, pracę i wsparcie, jakie zapewniał w trakcie swojej kadencji. Suzanne Heywood, która jest również dyrektor zarządzającą Exor, największego akcjonariusza CNH Industrial, zajmuje stanowisko prezes CNH Industrial od lipca 2018 r. Przed przejściem do Exor była starszym partnerem w McKinsey & Company, gdzie kierowała działalnością firmy w zakresie projektowania organizacji globalnych. Jeszcze wcześniej pracowała w brytyjskim Ministerstwie Skarbu. Suzanne Heywood jest również członkiem Zarządu The Economist i dyrektorem niewykonawczym w Chanel. W podwójnej roli będzie przewodniczyć Globalnemu Komitetowi Wykonawczemu Grupy, zapewniając przedsiębiorstwu przywództwo w nadchodzących miesiącach. Obradujący pod jej kierownictwem Zarząd jednomyślnie podjął też decyzję o powołaniu Oddone Incisy na stanowisko dyrektora finansowego (obecnie jest on również prezesem ds. usług finansowych). Oddone Incisa rozpoczął karierę w Grupie Fiat w 1997 r. od pracy w Fiat Bank w Niemczech, a w 2001 r. został dyrektorem finansowym Banco Fiat w Brazylii. W 2003 r. został mianowany szefem Działu Planowania i Analiz Finansowych w Fidis Retail i FGA Capital we Włoszech, a w 2008 r. objął stanowisko dyrektora finansowego spółki CNH Capital z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W latach 2011–2013 Oddone Incisa zajmował stanowisko prezesa zarządu i dyrektora generalnego FGA Capital (obecnie FCA Bank).

Oddone Incisa przejmuje stanowisko po Maxie Chiara, ustępującym dyrektorze ds. finansowych i zrównoważonego rozwoju, który będzie nadal wspierał nowego dyrektora finansowego w okresie przejściowym w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Następnie Max Chiara opuści CNH Industrial, aby objąć nowe stanowisko.

„Max był lojalnym i cenionym współpracownikiem przez całe 13 lat pracy w Grupie. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w przyszłych przedsięwzięciach” — powiedziała Suzanne Heywood.

Zarząd potwierdził również, że w dalszym ciągu stanowczo popiera strategię „Transform 2 Win” Grupy, opracowaną pod przewodnictwem Hubertusa Mühlhäusera, w tym wydzielenie aktywów „On‑Highway” CNH Industrial (pojazdy użytkowe i zespoły napędowe), które będą notowane obok aktywów „Off‑Highway” grupy (maszyny rolnicze i budowlane oraz pojazdy specjalne). Powstałe w wyniku tego dwa odrębne, wiodące w skali światowej przedsiębiorstwa skoncentrują się na tworzeniu wartości w swoich obszarach działalności.

Wreszcie, Zarząd podkreślił, że stabilne finanse Grupy pozostają jednym z jej kluczowych atutów, podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, kiedy z powodzeniem przetrwała ona burzliwe okresy i zmiany. Grupa ogłosi swoje wyniki za pierwszy kwartał zgodnie z planem, 6 maja 2020 r., mając na uwadze wszelkie sugestie organów regulacyjnych, dotyczące najlepszych praktyk w zakresie sprawozdawczości finansowej podczas sytuacji nadzwyczajnej związanej z COVID‑19.

Suzanne Heywood stwierdziła: „Zarząd i wszystkich naszych liderów jednoczy determinacja w dążeniu do tego, aby CNH Industrial nie tylko przetrwała wyzwania, które czekają ją w nadchodzących dniach, tygodniach i miesiącach, ale stała się dzięki nim silniejsza. Przede wszystkim kieruję podziękowania do naszych wyjątkowych pracowników, którzy wykorzystują w tym celu swoje wybitne umiejętności, mocne strony i know‑how, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Oczywiste jest też, że ich zdrowie i bezpieczeństwo będą naszym priorytetem w okresie wypełnionym wspólną pracą w oczekiwaniu na powrót sytuacji do normy”.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) jest globalnym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, z ugruntowanym doświadczeniem branżowym, szeroką ofertą produktów i przedstawicielstwami na całym świecie. Każda z marek należących do Spółki cieszy się międzynarodową renomą w poszczególnych sektorach: Case IH, New Holland Agriculture i Steyr ― ciągniki i maszyny rolnicze; Case i New Holland Construction ― maszyny do robót ziemnych; Iveco ― pojazdy użytkowe; Iveco Bus i Heuliez Bus ― autobusy i autokary; Iveco Astra ― pojazdy przeznaczone do eksploatacji w kamieniołomach i na placach budowy; Magirus ― pojazdy pożarnicze; Iveco Defence Vehicles ― pojazdy dla wojska i służb obrony cywilnej oraz FPT Industrial ― silniki i układy przeniesienia napędu. Więcej informacji znajduje się na stronach korporacyjnych Grupy: www.cnhindustrial.com