Chińska spółka wypowiedziała porozumienie z Ursusem

Jako powód, China Dongfeng Motor Industry podało przekazanie przez Ursus raportu o współpracy, zgodnie z giełdowymi obowiązkami informacyjnymi.

7 lutego 2021r. Ursus w restrukturyzacji otrzymał od China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co., Ltd pismo wypowiadające podpisane Memorandum of Understanding, list intencyjny i umowę o zachowaniu poufności.

– Jako powód wypowiedzenia podpisanych dokumentów China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co., Ltd wskazał realizację przez Ursus giełdowych obowiązków informacyjnych i przekazanie raportu bieżącego nr 12/2021 w dniu 05 lutego 2021 r. – czytamy w komunikacie. Raport ten dotyczył właśnie podpisania MoU z chińską spółką i określał cele współpracy obu przedsiębiorstw w obszarze pojazdów użytkowych. Ursus i Dongfeng Motor Industry miały doprowadzić do stworzenia, uzyskania homologacji oraz wdrożenia i sprzedaży pojazdów w oparciu o produkty Dongfeng oraz doświadczenie i know-how Ursusa. Ursus informuje, że będzie dążył do wyjaśnienia sprawy oraz wznowienia dotychczasowej współpracy.

Fot. Evertiq

Źródło: www.evertiq.pl