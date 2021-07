„Carmagedon” nadchodzi nad Europę wielkimi krokami

2034 rok ⛔ ma być ostatnim rokiem dla produkcji samochodów spalinowych w Unii Europejskiej. Od 2035 wszystkie nowe auta mają być 🅾 zeroemisyjne. Komisja Europejska (KE) przedstawiła właśnie projekt pierwszego pakietu przepisów, które mają radykalnie zmienić prawo UE 🏞 pod kątem ochrony środowiska. Dla przemysłu motoryzacyjnego może to być cios, po którym nie podniesie się wiele koncernów, nie mówiąc już o mniejszych firmach. Przestawienie się w tak krótkim czasie na napędy elektryczne może okazać się zbyt karkołomnym przedsięwzięciem. Możliwe skutki to wzrost zamknięcie wielu fabryk, wzrost bezrobocia, przeniesienie produkcji poza UE. Ostatni ratunek dla europejskiego automotive znajduje się teraz w Parlamencie Europejskim lub na poziomie ustawodawców krajowych. To też będzie jeden z ważniejszych tematów nadchodzącego szczytu polskiej motoryzacji. AutoEvent, gdzie wreszcie po długiej przerwie 🤩 będziemy mogli spotkać Was osobiście już 31 sierpnia w Zawierciu. Wszystkie szczegóły tu 👉 http://autoevent.pl/