Caddy Cargo i Transporter 6.1 najlepszymi vanami 2021 roku – „Best Vans 2021”

BEST VANS 2021: W plebiscycie „Best Vans 2021” zorganizowanym przez niemieckie czasopisma trans aktuell, lastauto omnibus i FERNFAHRER oraz przez portal internetowy eurotransport.de, modele produkowane przez markę Volkswagen Samochody Dostawcze: Caddy i Transporter 6.1, po raz kolejny zajęły pierwsze miejsca w kategoriach „samochód dostawczy” i „samochód transportowy do 2,8 t”.



Najlepsze pojazdy użytkowe tego roku: Wśród zwycięzców znalazł się wariant Cargo piątej, najnowszej generacji modelu Caddy – bestsellera marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Należy podkreślić, że Nowy Volkswagen Caddy we wszystkich wariantach, produkowany jest wyłącznie w Polsce, w fabryce Volkswagen Poznań. W poznańskiej fabryce VW produkowana była również poprzednia generacja tego modelu, która nagrodę wydawnictwa ETM zdobyła w roku 2020. W ten sposób Nowy Caddy, podobnie jak wszyscy jego poprzednicy, na stałe wpisał się do historii plebiscytu i głosami czytelników już po raz dwudziesty drugi został zwycięzcą w kategorii „samochód dostawczy”.



Zaufanie czytelników po raz kolejny zdobył też Transporter 6.1 i to już po raz dwunasty, w kategorii „samochodów dostawczych do 2,8 t”. Poprzednie generacje Transportera w latach ubiegłych dwanaście razy stawały na najwyższym podium w tej kategorii.



Dr Lars Krause, nowy członek zarządu Volkswagen Samochody Dostawcze ds. sprzedaży i marketingu, swoje szczególne zadowolenie z tego wotum zaufania podkreśla mówiąc: „Dziękujemy czytelnikom magazynów i użytkownikom portalu wydawnictwa ETM za ich wieloletnie zaufanie do naszej marki i wraz z całym zespołem Volkswagen Samochody Dostawcze w Niemczech i w Polsce cieszymy się z kolejnych nagród dla naszych samochodów – dla nowego Caddy i Transportera 6.1, które w roku 2021 ponownie wybrane zostały najlepszymi w swych kategoriach. Nagroda czytelników jest zawsze cennym symbolem i dobrym sygnałem, że właściwie zrozumieliśmy klientów i ich potrzeby. To także zastrzyk motywacji do tego, by nasze pojazdy także w przyszłości jak najlepiej spełniały oczekiwania klientów.”



Klasyczny Transporter 6.1 oferowany jest w wielu wariantach – z krótkim lub z długim rozstawem osi, z trzema wysokościami dachu, jako furgon z platformą i z podwójną lub pojedynczą kabiną, z napędem na przednią oś lub na wszystkie koła, w końcu jako elegancki samochód osobowy i jako kamper. Wykorzystywany jest niemal we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno przez handlowców, jak i przez policję, służby ratownicze, firmy kurierskie czy duże przedsiębiorstwa.



Produkowany w Polsce Nowy Caddy osadzony jest na modułowej platformie dla samochodów z silnikiem montowanym poprzecznie (MQB), stosowanej również m.in. w Golfie. Umożliwia ona zastosowanie w Caddy wielu nowych rozwiązań technicznych, dzięki którym jest on jeszcze bardziej praktyczny, wydajny i doskonały. Na rynku ukazała się niedawno jego najnowsza wersja: turystyczny Caddy PanAmericana.



W sumie w 2021 roku w plebiscycie wydawnictwa ETM w szranki stanęło ponad 250 modeli w 16 kategoriach. Od momentu powołania nagrody w 1997 roku, Volkswagen Samochody Dostawcze zdobył tu już 40 pierwszych nagród, w tym sześciokrotnie z modelem Amarok, 22 razy z Caddy i 12 razy z Transporterem. Modele wszystkich marek koncernu VW zdobyły uznanie czytelników magazynów branżowych wydawnictwa ETM łącznie już ponad 60 razy.



Plebiscyt czytelniczy jest przeprowadzany wspólnie, według jednolitej metodologii, przez wydawnictwo ETM ze Stuttgartu oraz przez organizację DEKRA. Dzięki temu uczestniczące w nim marki mogą dokonywać długoterminowych i dogłębnych porównań z konkurencją.



Relację ze zdalnej ceremonii wręczenia nagród obejrzeć można tu: Nagroda ETM – wszystko o zwycięzcach 2021 roku – eurotransport.