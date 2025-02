BYD otwiera się na współpracę z dostawcami w Europie

• Przedstawiciele firmy spotkali się w Turynie z setkami potencjalnych dostawców dla branży motoryzacyjnej.

• BYD zaprasza europejskie firmy do współtworzenia swojego światowej klasy łańcucha dostaw.

• Pierwsza fabryka BYD w Europie rozpocznie produkcję jeszcze w tym roku.



BYD, wiodący na świecie producent pojazdów elektrycznych i hybrydowych, wysyła jasny sygnał do dostawców z branży motoryzacyjnej – firma jest gotowa na nowe partnerstwa.

Spotkanie w Turynie zgromadziło ponad 500 przedstawicieli 380 kluczowych dostawców komponentów dla branży motoryzacyjnej. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) – Krajowym Stowarzyszeniem Przemysłu Motoryzacyjnego we Włoszech.



Przedstawiciele firmy BYD podkreślali, że firma aktywnie poszukuje europejskich partnerów, aby wspólnie rozwijać łańcuch dostaw i sprostać rozwojowi rynku pojazdów osobowych w Europie.

Podczas wydarzenia odbyło się ponad 170 indywidualnych spotkań, na których omawiano konkretne możliwości współpracy. Uczestnicy mieli również okazję poznać europejską gamę modeli BYD, która w ciągu zaledwie dwóch lat potroiła swoją liczbę.



Rozmowy w Turynie i rosnące zaangażowanie BYD w europejski sektor dostawców dla branży motoryzacyjnej to kolejne ważne kroki w procesie ekspansji marki w regionie. Kluczową rolę w tej strategii odgrywa pierwsza europejska fabryka BYD, powstająca na Węgrzech. Jej budowa postępuje zgodnie z planem, a pierwsze pojazdy powinny zjechać z linii produkcyjnej jeszcze przed końcem 2025 roku. To kluczowy element strategii BYD w Europie zakładającej produkcję samochodów na Starym Kontynencie z myślą o europejskich klientach.



„Jestem niezwykle zadowolony, że udało się nawiązać współpracę pomiędzy BYD a naszym łańcuchem dostaw przemysłowych, tworzonym przez firmy reprezentujące to co najlepsze z włoskiego know-how. To przedsiębiorstwa wyróżniające się unikalną wiedzą i doświadczeniem, które nie mają sobie równych na arenie międzynarodowej i są cenione na całym świecie. Włochy są pierwszym krajem uczestniczącym w tej inicjatywie i uważam, że słuszne jest zapewnienie naszym firmom możliwości ponownego odegrania kluczowej roli w przyszłości mobilności – zwłaszcza w istotnej fazie transformacji technologicznej, w której mogą odegrać istotną rolę” – powiedział podczas spotkania Alfredo Altavilla, BYD Special Advisor for Europe.



He Zhiqi, Executive Vice President oraz Chief Operating Officer BYD, podkreśla, że firma od zawsze przyjmowała podejście otwarte na współpracę w ramach swojej ekspansji. „Przez lata prowadziliśmy długoterminową i strategiczną współpracę z wiodącymi dostawcami na świecie. Zawsze mocno wierzymy, że rozwój pojazdów elektrycznych i hybrydowych jest nierozerwalnie związany ze wsparciem globalnych partnerów. Zachowujemy otwartość i serdecznie zapraszamy wszystkich dostawców do dołączenia do naszego łańcucha dostaw”.



Założona w 1995 roku firma BYD (Build Your Dreams) jest jedynym producentem pojazdów nowej energii NEV, który opracował własne systemy zasilania, baterie, półprzewodniki, silniki oraz układy sterowania silnikami. W listopadzie 2024 roku firma osiągnęła historyczny wynik – jako pierwsza na świecie wyprodukowała 10 milionów pojazdów nowej energii. To wyraźny dowód na jej zaangażowanie w rozwój zrównoważonej mobilności. BYD jako firma technologiczna zatrudnia ponad 120 000 inżynierów oraz techników i każdego dnia pracy składa ponad 40 wniosków patentowych.

Źródło: Weber Shandwick