Branża leasingowa chce minimalizować skutki pandemii. Jednym z pomysłów jest wideoweryfikacja klientów

Branża leasingowa odnotowała wzrost na poziomie 0,4 proc. w zakresie udzielonego finansowania za pierwsze dwa miesiące roku. W marcu firmy odczuwały już wpływ pandemii koronawirusa, podobnie jak przedsiębiorstwa, które korzystają z ich usług. Z myślą o nich wprowadzono m.in. możliwość odroczenia spłaty zobowiązań leasingowych. Jednocześnie firmy wprowadzają też możliwość zdalnego zawierania i aneksowania umów leasingowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Brak kontaktu z handlowcem zapewni bezpieczeństwo i ciągłość obsługi klientów, a to jest kluczowe dla całej gospodarki. Wideoweryfikację klientów wprowadziła już Idea Getin Leasing.

Ciągłość działania branży leasingowej jest istotna o tyle, że dostarcza ona instrumenty finansowe (leasing, pożyczki inwestycyjne, krótko- i długoterminowe finansowanie wynajmu pojazdów i innych sprzętów) dla ponad 800 tys. przedsiębiorstw, z których ponad 50 proc. to mikrofirmy o obrotach do 5 mln zł rocznie. Udział firm leasingowych w finansowaniu inwestycji, zwłaszcza MŚP, rośnie z roku na rok. Przedsiębiorstwa sięgają po ten instrument, ponieważ jest to szybkie źródło pozyskania finansowania niezbędnych im pojazdów i urządzeń, a poza tym elastyczne, z uproszczonymi procedurami i dające korzyści podatkowe.

Wśród rozwiązań, które mają wesprzeć klientów firm leasingowych w tej trudnej sytuacji, jest m.in. umożliwienie restrukturyzacji bieżących zobowiązań na okres nawet do sześciu miesięcy. Ponadto część podmiotów w sektorze stosuje już narzędzia, które mają uprościć kontakt z nowymi i dotychczasowymi klientami. Możliwość zdalnego podpisywania umów wprowadziła Idea Getin Leasing.

– W ten sposób dostosowujemy się do aktualnych ograniczeń oraz wychodzimy naprzeciw technologicznym oczekiwaniom naszych klientów i partnerów. Wśród nich w szybkim tempie przybywa ludzi nastawionych na dokonywanie transakcji w kanałach cyfrowych za pomocą przenośnego komputera czy smartfona, oczekujących spersonalizowanych ofert i decyzji kredytowych w czasie rzeczywistym – mówi Lech Stabiszewski, członek zarządu Idea Getin Leasing.

Nowy proces podpisywania umów w spółce odbywa się za pośrednictwem wideoweryfikacji, czyli bez bezpośredniego kontaktu klienta z handlowcem. Do zawarcia umowy niezbędne są jedynie np. laptop z kamerą, dostęp do internetu i telefon komórkowy. Dzięki wykorzystaniu jednej z popularnych aplikacji do komunikacji online klient może zawrzeć umowę leasingu, pożyczki, najmu lub kredytu na wybrany sprzęt z dowolnego miejsca w całej Polsce i bez konieczności wychodzenia z domu.

– W ten sposób umożliwiamy firmom realizację wcześniejszych planów bądź np. przebranżowienie i przygotowanie się na powrót do normalnej działalności po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa – podkreślają przedstawiciele Idea Getin Leasing.

Z pomocą leasingu firmy najchętniej finansują zakup nowych aut – ten segment ma blisko 50-proc. udział w całym rynku. Dlatego też w ramach dodatkowych udogodnień Idea Getin Leasing w kanale online proponuje klientom także możliwość zakupu i finansowania sprzętów ze swojego serwisu aukcyjnego, a w Auto Katalogu SAMAR (autokatalog.pl) w II połowie kwietnia pojawią się auta dostępne od ręki w specjalnych ofertach kilkudziesięciu dealerów z całej Polski.

– Również w tym przypadku klienci będą mogli zakupić auto i podpisać nową umowę, np. leasingową czy najmu, w kanale zdalnym przy wykorzystaniu wideoweryfikacji, a następnie auta będą bezpiecznie dostarczane pod domy w całej Polsce, pod wskazany przez klienta adres – podkreśla Robert Bendlewski, dyrektor Departamentu Pojazdów Idea Getin Leasing.

Auto Katalog SAMAR to wirtualny salon samochodowy, w którym użytkownik może przeglądać ponad 250 tys. zdjęć aut i 300 galerii wnętrz 360 st. albo stworzyć 55 tys. różnych kombinacji porównań wybranych pojazdów.

– Prezentujemy 53 marki i 432 modele samochodów, a wsparciem klientów w wyborze finansowania jest tekstowy livechat i pomoc konsultanta online. Kolejnym krokiem rozwoju platformy będzie m.in. zaoferowanie użytkownikom gotowych do natychmiastowego odbioru aut, których specjalne warunki finansowania zostały przygotowane we współpracy z dealerami z całej Polski – dodaje Robert Bendlewski.

Źródło: www.newseria.pl