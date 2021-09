BMW: więcej zleceń dla CATL, EVE Energy, Samsung SDI i Northvolt

Niemiecki producent samochodów BMW AG zwiększa zamówienia na ogniwa akumulatorowe, aby sprostać rosnącemu popytowi na samochody elektryczne.

– BMW ma obecnie kontrakty na akumulatory o wartości ponad 20 mld EUR, w porównaniu z 12 mld EUR wcześniej – mówi cytowany w artykule Bloomberga dyrektor generalny Oliver Zipse. Powinno to pokryć popyt do 2024 roku na kilka modeli elektrycznych aut producenta.

Zwiększenie zamówień na akumulatory najprawdopodobniej będzie oznaczać dodatkowe kontrakty dla chińskich firm Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. i EVE Energy Co Ltd., południowokoreańskiego Samsung SDI Co. i szwedzkiego Northvolt AB.

Od 2025 roku BMW zamierza przejść na nową generację akumulatorów.

Źródło: www.evertiq.pl