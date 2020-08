BMW Group uruchomi pilotażową fabrykę ogniw litowo-jonowych

BMW Group poinformowała, że stworzy zamknięty i zrównoważony łańcuch dostaw ogniw akumulatorowych. Koncern zamierza uruchomić pilotażową fabrykę ogniw litowo-jonowych podlegających recyclingowi. Rozpoczęcie produkcji zaplanowano na 2022 r.

Jak powiedział Milan Nedeljković, członek rady nadzorczej BMW AG:

“Nowy pilotażowy zakład produkcyjny sprzyja budowaniu naszego poziomu kompetencji w produkcji ogniw akumulatorowych. Będziemy tam mogli testować nowe systemy technologiczne oraz innowacyjne procesy produkcyjne. Naszym celem jest zoptymalizowanie produkcji ogniw akumulatorowych, na poziomie zbliżonym do seryjnego, pod względem jakości, efektywności oraz kosztów. Nowy pilotażowy zakład produkcyjny pozwala na zamknięcie ostatniej luki w łańcuchu dostaw, łączącym produkcję ogniw akumulatorowych i wytwarzanie modułów oraz podzespołów układu napędowego z montażem kompletnych akumulatorów wysokonapięciowych w pojazdach. Stawia to nas w pozycji pierwszego producenta samochodów dysponującego kompletnym łańcuchem produkcyjnym pojazdów elektrycznych”.

Frank Weber, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za rozwój, dodał:

“Do roku 2030, dzięki systematycznemu rozwojowi elektryfikacji we wszystkich markach i seriach modeli, BMW Group będzie dysponować 25 zelektryfikowanymi modelami w swojej ofercie. Trwająca ekspansja oraz pogłębianie wiedzy i budowanie doświadczenia w dziedzinie ogniw akumulatorowych prowadzi do dalszego zwiększania poziomu zrównoważenia środowiskowego. Jednocześnie technologia eDrive stosowana w naszych modelach gwarantuje charakterystyczny dla marki poziom dynamiki i radości z jazdy. Koncentrujemy się nie tylko na najsprawniejszych ogniwach akumulatorowych, ale na całym łańcuchu dostaw. Dlatego pracujemy z partnerami nad zamknięciem łańcucha dostaw w tym zakresie”.

Pilotażowy zakład produkcyjny powstanie w Parsdorfie niedaleko Monachium. Oddanie obiektu do użytku jest planowane na koniec 2022 r. Całkowita wartość projektu wyniesie niemal 110 milionów euro, a w zakładzie znajdzie zatrudnienie około 50 osób. Głównym zadaniem nowego zakładu będzie optymalizowanie wydajności produkcji, kosztów oraz jakości.

W listopadzie 2019 r. BMW uruchomiło odrębne centrum kompetencji w zakresie ogniw akumulatorowych w Monachium. Działalność tej jednostki dotyczy całego łańcucha dostaw ogniw akumulatorowych, począwszy od prac badawczo-rozwojowych poprzez skład chemiczny i konstrukcję ogniw aż po możliwości ich produkcji na szeroką skalę.

Do 2021 r. jedna czwarta pojazdów BMW Group sprzedawanych w Europie ma być wyposażona w elektryczny układ napędowy, do 2025 roku jedna trzecia, a do 2030 roku połowa. Jak informuje bawarski koncern, obecnie nawet 40% emisji CO2 związanej z pojazdami elektrycznymi wiąże się z wytwarzaniem ogniw akumulatorowych.

W celu opracowania zrównoważonej produkcji baterii BMW Group utworzyła konsorcjum z firmami Northvolt oraz Umicore. Northvolt zamierza wytwarzać ogniwa akumulatorowe we własnej gigafabryce w Skellefteå w północnej Szwecji od roku 2024, a niezbędną do ich produkcji energię będzie pozyskiwać wyłącznie z elektrowni wodnych i wiatrowych. Z kolei Umicore zaangażuje się w opracowanie ogniw nadających się do recyklingu.

BMW Group uzgodniła ze swoimi partnerami, że przy wytwarzaniu ogniw akumulatorowych piątej generacji do pojazdów koncernu będzie wykorzystywana wyłącznie energia ze źródeł ekologicznych. Ogniwa tego typu znajdą zastosowanie w debiutującym w 2020 r. BWW iX3 oraz w modelach planowanych na kolejny rok: iNEXT oraz i4.

Jak informuje bawarski koncern, w miarę zwiększania produkcji, w najbliższych latach wykorzystanie energii ze źródeł ekologicznych zmniejszy skalę emisji CO2 o około 10 milionów ton. To mniej więcej taka sama ilość CO2, jaką emituje rocznie ponad milion mieszkańców miasta takiego jak Monachium.

Źródło: orpa.pl