BMW Group otwiera centrum kompetencji w zakresie produkcji napędów elektrycznych

Centrum kompetencyjne BMW Group w bawarskim Dingolfing będzie w przyszłości produkować na ośmiu liniach produkcyjnych komponenty napędu elektrycznego, tj. moduły akumulatorowe, akumulatory wysokonapięciowe i silniki elektryczne do swoich hybryd i samochodów elektrycznych.

W najbliższych latach BMW zbuduje w Dingolfing kolejne cztery linie, dzięki czemu znacznie zwiększy moce produkcyjne zakładu.

W największych zakładach produkcyjnych BMW w Europie, w Dingolfing, otwarto centrum kompetencji w zakresie produkcji napędów elektrycznych. Komponenty napędu elektrycznego są produkowane w Dingolfing od 2013 r., a teraz BMW Group znacznie zwiększa swoje zdolności produkcyjne, oficjalnie inaugurując produkcję nowego wysoko zintegrowanego napędu elektrycznego BMW, którego silnik elektryczny, przekładnia i elektronika mocy są zgrupowane w jednej centralnej obudowie.

Napęd elektryczny BMW nowej generacji zostanie po raz pierwszy zastosowany w nowym BMW iX3, którego produkcja rozpocznie się pod koniec lata tego roku w Chinach – poinformował koncern. W ciągu najbliższych kilku lat z 8000 m kw. w 2015 roku powierzchnia produkcyjna centrum kompetencji napędów elektrycznych wzrośnie dziesięciokrotnie do 80 tys. m kw. Zwiększa się również liczba zatrudnionych, która tylko w pierwszej połowie 2020 roku wzrosła z 600 do 1000 osób. W perspektywie średnioterminowej w zakładach Dingolfing przy produkcji napędów elektrycznych pracować będzie do 2000 osób.

– Do roku 2022 w samym Dingolfing będziemy w stanie wyprodukować napędy elektryczne do ponad pół miliona zelektryfikowanych pojazdów rocznie. Jednocześnie na jednej linii produkujemy samochody całkowicie elektryczne, hybrydowe plug-in i modele z silnikami spalinowymi w zamówionym zestawieniu, oferując w ten sposób naszym klientom »Power of Choice« – powiedział Oliver Zipse, prezes zarządu BMW AG podczas ceremonii otwarcia.

Już w 2021 roku jedna czwarta pojazdów BMW Group sprzedawanych w Europie ma mieć napęd elektryczny, w 2025 roku jedna trzecia, a w 2030 roku połowa. W 2023 r. BMW Group będzie oferować swoim klientom 25 zelektryfikowanych modeli, z czego około połowa będzie zasilana wyłącznie energią elektryczną.

Źródło: www.evertiq.pl