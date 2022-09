Zaproszenie na Webinar

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur to system, który ma służyć do rejestrowania, odbierania i przechowywania faktur w ustrukturyzowanej formie. Co to oznacza i z jakimi wyzwaniami się to wiąże, to nieodłączne pytania dla każdego przedsiębiorcy.



Wraz z naszym wieloletnim partnerem Edison SA, pierwszym operatorem EDI (czyli elektronicznej wymiany danych) przygotowujemy webinar pt. „Jak EDI wspiera korzystanie z KSeF?”



Odbędzie się on 26-go października br. o godz. 11:00 – serdecznie zapraszamy na to spotkanie.

AGENDA:

BLOK I – KSeF

KSeF – założenia Czym jest? Kto może korzystać z KSeF? Nadawanie uprawnień i sposób uwierzytelnia w KSeF. Faktura ustrukturyzowana Elementy faktury ustrukturyzowanej Moment wystawienia i otrzymania e-faktury Ograniczenia KSeF Korzyści – zachęty dla podatnika Wymagania procesowe – niezbędne procedury wewnętrzne KSeF – status KSeF – warto wiedzieć KSeF – wyzwania Archiwizacja

BLOK II – EDI

Co to jest EDI? EDI w procesie uzupełniania zapasów Korzyści EDI w praktyce EDI w każdej branży

Blok III – KSeF Connect – zintegrowana platforma usługowa

KSeF jako element polskich i światowych standardów e-fakturowania KSeF Connect – pełna zgodność z wymaganiami podatkowymi KSeF Connect – odpowiedź na wyzwania KSeF Connect – więcej niż KSeF Cyfryzacja obiegu dokumentów w procesach biznesowych z kontrahentami Kompleksowa archiwizacja faktur KSeF i faktur poza KSeF

DATA WEBINARU: 26.10.2022 r.

MIEJSCE WEBINARU: online

GODZINY SZKOLENIA: 11.00 – 12.00

PROWADZĄCY WEBINAR:

Tomasz Kuciel – CEO w EDISON S.A.

Od 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce EDISON S.A. – pierwszego operatora elektronicznej wymiany danych w Polsce. W latach 2001 – 2012 pracował dla Orange / TP, gdzie wprowadzał na rynek Neostradę oraz łączył struktury sprzedaży Orange z TP (podczas połączenia firmy). W latach 1996 – 2000 pracował dla Internet Technologies Polska – pierwszego prywatnego dostawcy Internetu w Polsce na pozycji Dyrektora Marketingu. Służbowo i prywatnie zainteresowany rozwojem nowych technologii oraz rozwiązaniami z pogranicza nauki i biznesu. Absolwent ekonomii w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej w Katowicach oraz podyplomowych studiów Foresight – zarządzanie przyszłością i planowanie strategiczne w Collegium Civitas.

Agata Reszkowska Doradca podatkowy, Edison S.A.

Doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, słuchaczka Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych (w tym szerokiego spektrum spraw z zakresu cen transferowych), VAT, PCC oraz podatków lokalnych.

Świadczy usługi doradcze na rzecz podmiotów z kluczowych obszarów gospodarki. Prowadziła projekty związane między innymi z wdrożeniem w organizacjach Platformy Elektronicznego Fakturowania.