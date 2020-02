AutoEvent 2020 – ruszyła rejestracja!

Mimo, że do 24 czerwca jeszcze ponad cztery i pół miesiąca prace nad organizacją tej corocznej konferencji dla przemysłu motoryzacyjnego ruszyły. Rośnie liczba sponsorów, pierwsze sznyty programu już opracowane i co najważniejsze – ruszyła też rejestracja http://autoevent.pl/zgloszenia/ .

W tym roku każdy znajdzie coś dla siebie.

– Tegoroczna, 16-sta edycja AutoEventu to dużo zmian. To trzydniowe spotkanie odbędzie się tym razem w Hotelu w Arłamowie https://www.arlamow.pl/ . Obiekt ten sam w sobie daje więcej możliwości organizacyjnych czy też atrakcji dodatkowych, nie wspominając już o samej jego lokalizacji, czyli u progu Bieszczad – mówi Magdalena Szczypińska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Motoryzacji, organizacji branżowej, która kilkanaście lat temu zainicjowała to wydarzenie i które po dziś dzień cieszy się olbrzymim zainteresowaniem sektora automotive z kraju i ze świata oraz różnych instytucji.

– Istotne jest również to, że zmieniamy trochę samą formułę. Oprócz sali plenarnej będzie również kilka tematycznych seminariów dodatkowych związanych stricte z zagadnieniami biznesowymi oraz trendami rynkowymi. Każdy znajdzie coś dla siebie – dodaje Magdalena Szczypińska.

Istotna zmiana dotyczy rozmów kooperacyjnych, tzw. B2B. W tym roku będą one trwały przez trzy dni z naciskiem na dzień pierwszy oraz drugi. Do dyspozycji będzie specjalnie wydzielona strefa do takich spotkań. Jest też mała korekta dotycząca wystawy towarzyszącej AutoEventowi http://autoevent.pl/wystawa/ . W tym roku nie jest przewidziana tradycyjna zabudowa targowa ale stoiska przy wykorzystaniu tzw. ścianek i bannerów, które będą zlokalizowane niemal w każdym miejscu gdzie będzie tętnił puls konferencji.

Obecnie prowadzone są również rozmowy z uczestnikami, firmami oraz organizacjami z zagranicy, które zwracają się z zapytaniami o możliwość udziału w AutoEvencie, m.in. dlatego, że część wydarzeń targowych w tym roku została odwołana (np. Auto China – Pekin) czy też zawieszona (np. targi samochodowe we Frankfurcie).

Sam AutoEvent obfitował również będzie w dwa wieczory tematyczne, plebiscyty i liczne atrakcje dodatkowe. Zaczynamy 24 czerwca po południu od rozmów B2B a wieczorem Wielkie Kibicowanie. Wówczas spotkamy się w Strefie Kibica gdzie będziemy zagrzewać do walki biało – czerwonych w spotkaniu ze Szwedami.

W przypadku gdyby jednak zabrakło miejsc noclegowych, organizator – Polska Izba Motoryzacji, zadbała o rezerwację hoteli położonych jak najbliżej arłamowskiego kompleksu oraz o transport.

Pamiętaj: AutoEvent 2020, 24-26 czerwca, Hotel Arłamów, u progu Bieszczad!

Więcej na www.autoevent.pl