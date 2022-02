autoDNA sprawdza na podstawie danych własnych za 2021 r. – na korekcie licznika możesz stracić ponad 44 tys. zł za każde 100 tys. km!

autoDNA [www.autoDNA.pl] przeanalizowało bazując na statystykach własnych za rok 2021, ile konkretnie można stracić kupując auto z cofniętym licznikiem o 100 tys.km. Z analizy danych wynika, że im samochód młodszy, tym cofanie drogomierza ma większy wpływ na jego cenę. Dodatkowo marki premium, jak np. Audi, są o wiele bardziej wrażliwe cenowo na manipulacje przy liczniku samochodowym. Rekordzistą zestawienia jest Audi A6 z rocznika 2018. W przypadku tego auta każde 100 tys. km korekty licznika przekłada się na ponad 44 tys. zł spadku realnej wartości. Zdecydowanie mniej można stracić kupując auto miejskie popularnej marki. Przykładowo ten sam rocznik Opla Corsy z licznikiem samochodowym cofniętym również o 100 tys. km oznacza utratę prawie 10 tys. zł, czyli ponad cztery razy mniej niż Audi A6. Poniżej 5-6 lat korekta licznika przestaje już mieć aż takie znaczenie, bo starsze samochody największy spadek wartości mają już za sobą. Tutaj też warto być czujnym, bo generalnie im auto starsze, tym większy przebieg. W autach kilkunastoletnich liczniki cofa się zazwyczaj o 200-300 tys. km. W przypadku aut kilkuletnich o 100-150 tys. km, więc sumarycznie strata na wartości może być podobna dla auta młodszego, jak dla i starszego.

Warto zauważyć, że od blisko 3 lat w Polsce funkcjonuje prawo, które traktuje cofanie licznika jako przestępstwo. Jeśli zmiana wskazań drogomierza ma związek z wprowadzeniem w błąd co do faktycznego przebiegu pojazdu, a nie np. wymianą niesprawnego licznika, to za taki czyn grozi nawet 5 lat więzienia.

Co robić w sytuacji zakupu auta z cofniętym licznikiem? Jeśli już po zakupie zorientujesz się, że auto miało korektę licznika, chociaż o tym nie wiedziałeś, to masz jeszcze szansę, aby sprawę “odkręcić”. Po zakupie auta od prywatnej osoby, to ona odpowiada za wady jawne oraz ukryte. W związku z tym, jeśli nie wiedziała o cofnięciu licznika, to teoretycznie można wytoczyć jej sprawę. Należy wówczas powołać się na odpowiedzialność na podstawie kodeksu cywilnego i żądać odstąpienia od umowy lub zmniejszenia ceny adekwatnego do korekty licznika. Termin na zgłoszenie upływa w ciągu roku od zakupu, natomiast na samo zgłoszenie wady jest miesiąc od jej stwierdzenia. Jeśli auto jest kupione w komisie, to sprawa ma się nieco inaczej. Standardowo na roszczenia jest okres 2 lat, ale niekiedy w umowach komisy skracają ten okres do roku. Warto zawsze w umowie z komisem wpisywać przebieg auta, a nie stan licznika, aby ewentualnie później móc łatwiej dochodzić swoich roszczeń. Przed zakupem pojazdu warto sprawdzić jego historię korzystając z bazy miliardów rekordów na temat pojazdów (szkód, przeglądów, przebiegów, archiwalnych zdjęć, informacji o cofniętych licznikach) w autoDNA.

Więcej na ten temat w artykule autoDNA: autodna.pl/blog/korekta-licznika-nie-sprawdzisz-mozesz-stracic

Czym jest numer VIN? https://www.autodna.pl/numer-vin

Serwis autoDNA to jeden z największych serwisów w Polsce i Europie oferujący możliwość sprawdzenia historii pojazdu online. Raporty autoDNA dostarczają informacje o pojazdach używanych i ich historii. Oferta serwisu obejmuje zarówno produkty własne, jak i największych światowych dostawców usług oraz informacji z branży motoryzacyjnej. Dzięki nam wielu klientów uchroniło się przed kupnem pojazdu z nieznaną lub powypadkową przeszłością.