Autobusy z wrocławskiej fabryki Volvo elektryfikują Europę

Volvo Buses wzmacnia swoją pozycję na europejskim rynku elektromobilności i autobusów z napędem elektrycznym. W ciągu ostatniego roku firma otrzymała wiele nowych zamówień z różnych miast w całej Europie. Łódź w Polsce, Hertogenbosch w Holandii, Bodö i Ålesund w Norwegii, Aarhus w Danii, Gothenburg i Malmö w Szwecji oraz Luksemburg to tylko przykłady miast, które zdecydowały się na elektryfikację systemu transportu publicznego we współpracy z Volvo.

,,Miasta w Europie w coraz większym stopniu koncentrują się na zrównoważonych systemach transportu publicznego, zarówno z perspektywy ochrony środowiska, jak i finansów. Dzięki szerokiej gamie zelektryfikowanych pojazdów i kompleksowym rozwiązaniom systemowym możemy zaoferować naszym klientom szereg konkurencyjnych i elastycznych rozwiązań dla cichego i bezemisyjnego transportu publicznego”, mówi Håkan Agnevall, Prezes Volvo Buses.

Z Wrocławia na całą Europę

Volvo Buses sprzedało dotychczas ponad 5 tys. zelektryfikowanych autobusów. Tylko w ostatnim czasie firma otrzymała zamówienia na ponad 850 takich pojazdów – z ponad 50 europejskich miast. Wszystkie zostaną w całości wyprodukowane w Polsce – we wrocławskiej fabryce Volvo. Większość zamówień dotyczy nowego, przegubowego modelu Volvo 7900 Electric Articulated – takie pojazdy zamówili operatorzy transportu publicznego z Łodzi w Polsce, Göteborga, Malmö i Jönköping w Szwecji, a także z Bodö w Norwegii i Stuttgartu w Niemczech. Pozostałe – to zamówienia na Volvo 7900 Electric, które zostaną dostarczone do Aarhus w Danii, Ålesund w Norwegii, Hertogenbosch w Holandii, Gliwic w Polsce, a także do Luksemburga, który wyznacza standardy w zakresie zelektryfikowanego transportu publicznego – współpracuje z Volvo od 2010 r. i obecnie eksploatuje autobusy hybrydowe oraz elektryczne hybrydy (plug-in).

Duży wybór modeli i systemowe rozwiązania

Pierwsza generacja autobusów hybrydowych Volvo została wprowadzona na rynek w 2010 r. Od tego czasu gama w pełni lub częściowo zelektryfikowanych modeli urosła do jednej z największych w branży, z czego korzystać mogą operatorzy transportu miejskiego zarówno w dużych jak i małych miastach. Aby ułatwić i wesprzeć miasta w przechodzeniu na zrównoważony transport publiczny, Volvo oferuje usługi w zakresie planowania tras, doboru odpowiednich pojazdów czy infrastruktury do ładowania, serwisowania i finansowania autobusów – w postaci różnych pakietów kompletnych rozwiązań.

,,Elektryfikacja transportu publicznego wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale też umiejętności spojrzenia z perspektywy systemowej oraz współpracy pomiędzy różnymi stronami. Tylko tak możemy zapewnić, że wybrane rozwiązanie będzie skuteczne i atrakcyjne. Widzimy rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi”, wyjaśnia Håkan Agnevall.

Korzyści dla środowiska

Korzyści dla środowiska naturalnego nadal pozostają najważniejszym powodem elektryfikacji transportu publicznego.

,,Wiele miast ma ambitne cele w zakresie poprawy jakości powietrza, a zelektryfikowana flota pojazdów miejskich stwarza nowe możliwości osiągnięcia tych celów. Kiedy w Göteborgu rozpocznie kursowanie flota naszych 145 autobusów elektrycznych, emisja CO 2 zostanie ograniczona o 14,5 tys. ton rocznie, co odpowiada ok. 5 tys. samochodów z silnikiem diesla. Z kolei emisja tlenków azotu zmniejszy się o ok. 8 tys. kg rocznie, a poziom hałasu każdego autobusu zostanie zredukowany o 7 dB, co oznacza redukcję hałasu o połowę. Chcemy być liderem w zakresie rozwoju elektromobilności i długoterminowym partnerem dla wszystkich miast, które chcą zapewnić mieszkańcom lepszą jakość życia”, podsumowuje Håkan Agnevall.

Nie tylko autobusy

Doświadczenie Volvo Buses w zakresie elektryfikacji utorowało również drogę do rozwoju zelektryfikowanych samochodów ciężarowych w Grupie Volvo. Takie pojazdy są sprzedawane na wybranych rynkach od tego roku.

Volvo Polska

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.

Polska fabryka Volvo

Wrocławska fabryka jest jedyną fabryką autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, które dostarczane są do operatorów miejskiego transportu publicznego, przewoźników na trasach międzymiastowych i międzynarodowych oraz firm turystycznych na rynkach całej Europy.

W 2010 roku w polskiej fabryce rozpoczęła się seryjna produkcja autobusu hybrydowego. Obecnie Volvo oferuje pełną flotę zelektryfikowanych autobusów. Gama obejmuje hybrydę Volvo 7900 Hybrid, elektryczną hybrydę Volvo 7900 Electric Hybrid i w pełni elektryczny autobus Volvo 7900 Electric. Pojazdy te dostępne są również w wersji przegubowej. W Europie zelektryfikowane autobusy Volvo stanowią część transportu zbiorowego w wielu miastach, między innymi w Szwecji, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Luksemburgu, Austrii, Holandii i innych. W Polsce zelektryfikowane autobusy Volvo jeżdżą m.in. w Inowrocławiu, Krakowie, Sosnowcu, Białymstoku, Koszalinie, Grudziądzu, Jeleniej Górze, Tarnowskich Górach, Lesznie, Krośnie i Ełku. Do tej pory Volvo na całym świecie dostarczyło operatorom transportu publicznego ponad 5 tys. zelektryfikowanych autobusów.

