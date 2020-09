Autobusy elektryczne Volvo pojadą z Wrocławia do Bodö na dalekiej północy Norwegii

Volvo dostarczy ze swojej wrocławskiej fabryki miejskie autobusy elektryczne do najbardziej wysuniętego na północ operatora autobusów elektrycznych na świecie. Miasto Bodö, położone na dalekiej północy Norwegii – za kołem podbiegunowym, złożyło zamówienie na kompleksowy pakiet składający się z 31 elektrycznych autobusów, a także infrastruktury do ładowania i serwisowania. Pojazdy zaczną wozić pasażerów w lipcu 2021 roku. Będą autobusami elektrycznymi jeżdżącymi na najbardziej wysuniętym na północ obszarze na świecie i pierwszymi, które wejdą do eksploatacji za kołem podbiegunowym.

„Jest to największy projekt na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu drogowego realizowany w północnej Norwegii, który ma ogromne znaczenie zarówno dla regionu, jak i dla nas”, mówi Anders Mjaaland, Dyrektor Saltens Group, właściciel Nordlandsbuss, który zajmuje się eksploatacją autobusów elektrycznych.

Przejście na ciche i bezemisyjne autobusy elektryczne znacząco poprawia środowisko miejskie i w ogromnym stopniu zmniejsza wpływ transportu publicznego w Bodö na klimat. To również ważny krok w kierunku osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych Norwegii, które przewidują między innymi, że do 2025 roku wszystkie autobusy miejskie w kraju będą jeździły bezemisyjnie.

Podpisanie umowy poprzedzone zostało szczególnie dokładną analizą nietypowych warunków, z jakimi będą musiały się mierzyć zelektryfikowane autobusy kursujące w Bodö.

„Każde miasto jest wyjątkowe i aby stworzyć optymalne rozwiązanie, wszystko powinno być zaprojektowane z uwzględnieniem lokalnych warunków i potrzeb. Z tego powodu wstępna analiza połączona z symulacją trasy, odgrywa kluczową rolę w naszym modelu biznesowym. Topografia, częstotliwość tras oraz bliskość zajezdni i warsztatu to inne ważne czynniki w naszej ofercie”, wyjaśnia Svenn-Åge Lökken, Dyrektor Sprzedaży Volvo Buses w Norwegii.

Korzyści dla środowiska wynikające z elektryfikacji autobusów otwierają również nowe możliwości dla przyszłego planowania urbanistycznego. Autobusy elektryczne są bezemisyjne i ciche, a tym samym stają się bardziej dostępne – mogą kursować na wrażliwych obszarach w centrach miast, a przystanki mogą być budowane tam, gdzie wcześniej było to niemożliwe, na przykład wewnątrz budynków.

Z 31 elektrycznych autobusów składających się na zamówienie, 17 to 12-metrowe modele Volvo 7900 Electric, a pozostałe 14 to elektryczne autobusy przegubowe Volvo 7900 Electric Articulated o dużej pojemności. Mogą one przewozić do 120 pasażerów. Infrastruktura do ładowania zostanie dostarczona przez ABB.

Inne norweskie miasta, które podobnie jak Bodö wybrały w ostatnim czasie rozwiązanie Volvo Buses dotyczące elektryfikacji transportu publicznego, są Drammen i Ålesund. Volvo otrzymało w tym roku z Norwegii zamówienia na 63 zelektryfikowane autobusy.

14 września 2020

Więcej informacji:

Anna Nojszewska, Volvo Polska, anna.nojszewska@volvo.com , tel. 665 980 857

, tel. 665 980 857 Łukasz Piasta, Weber Shandwick, lukasz.piasta@webershandwick.pl, tel. 600 442 238

Volvo Polska

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.

Polska fabryka Volvo

Wrocławska fabryka jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, które dostarczane są do operatorów miejskiego transportu publicznego, przewoźników na trasach międzymiastowych i międzynarodowych oraz firm turystycznych na rynkach całej Europy.

W 2010 roku w polskiej fabryce rozpoczęła się seryjna produkcja autobusu hybrydowego. Obecnie Volvo oferuje pełną flotę zelektryfikowanych autobusów. Gama obejmuje hybrydę Volvo 7900 Hybrid, elektryczną hybrydę Volvo 7900 Electric Hybrid oraz w pełni elektryczny autobus Volvo 7900 Electric (pojazdy dostępne również w wersji przegubowej). W Europie zelektryfikowane autobusy Volvo stanowią część transportu zbiorowego w wielu miastach, między innymi w Szwecji, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Luksemburgu, Austrii, Holandii i innych. W Polsce zelektryfikowane autobusy Volvo jeżdżą m.in. w Inowrocławiu, Krakowie, Sosnowcu, Białymstoku, Koszalinie, Grudziądzu, Jeleniej Górze, Tarnowskich Górach, Lesznie, Krośnie i Ełku.

Więcej informacji: www.volvobuses.com, www.volvobuses.pl