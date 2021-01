Audi zakończyło rok 2020 najbardziej owocnym pod względem sprzedaży kwartałem w historii firmy

„Dzięki niezwykle silnej pozycji na rynkach światowych, mniej więcej w połowie ubiegłego roku wyszliśmy z pierwszej fali pandemii. Zaraz potem odnotowaliśmy bardzo dobry handlowo III kwartał roku, co w znacznym stopniu przyczyniło się do pomyślnego wyniku końcowego roku 2020” – mówi Hildegard Wortmann, szefowa sprzedaży i marketingu AUDI AG. „Sytuacja na świecie jest obecnie nadal trudna. Mimo to, na rok 2021 wyznaczyliśmy sobie ambitne cele, dążymy do osiągnięcia stałego wzrostu i z optymizmem patrzymy w przyszłość.”



Dzięki rozszerzeniu cyfrowych ofert sprzedaży i serwisu, na przykład konsultacji Audi Live, cztery pierścienie elastycznie i skutecznie zareagowały na wyzwania związane z pandemią. Cyfryzacja sprzedaży i doświadczenia zdobyte podczas pierwszej fali koronawirusa na wiosnę, przyczyniły się w znacznym stopniu do tego, że Audi zakończyło rok 2020 najbardziej udanym kwartałem w historii firmy.



AUDI AG cały czas kontynuuje swoją transformację w dostawcę zrównoważonej mobilności segmentu premium i jest – w niektórych ujęciach – największym producentem pojazdów elektrycznych wśród trzech niemieckich marek premium. Popyt na odnoszący sukcesy model Audi e-tron (w tym Audi e-tron Sportback) w roku 2020 wzrósł o 79,5 procent w porównaniu z 2019 (2020: 47 324 samochody). Audi e-tron jest światowym liderem sprzedaży wśród pojazdów elektrycznych produkowanych przez niemieckich producentów samochodów segmentu premium. W Norwegii jest nawet najlepiej sprzedającym się pojazdem spośród wszystkich modeli elektrycznych dostępnych na tamtejszym rynku. W Niemczech Audi e-tron (w tym Audi e-tron Sportback) zdołało w ostatnim kwartale ponad dwukrotnie zwiększyć swoją sprzedaż w porównaniu z rokiem 2019.



Biorąc pod uwagę inne modele z gamy Audi, to największe wzrosty w porównaniu z rokiem 2019 odnotowały Audi Q3 (+18,1 procent) i Audi A6 (+11,8 procent). Bardzo popularne wśród klientów były też sportowe wersje modelowe spod znaku Audi Sport. Dostarczono ich w roku 2020 ponad 29 300, co oznacza wzrost aż o 16,1 procent w porównaniu z rokiem 2019.



W roku 2020 zarejestrowano w Polsce ogólnie 428 376 nowych, osobowych samochodów. To o 22,9 procent mniej niż w roku 2019. Jedyną marką w zestawieniu TOP 20 – dwudziestu najlepiej sprzedających się na polskim rynku marek samochodowych – która zwiększyła swą sprzedaż, była marka Audi notująca wzrost liczby rejestracji w naszym kraju aż o 13,25 procent. Audi dostarczyło klientom w Polsce 15 602 samochody (2019: 13 777 egz.), zwiększając tym samym udział w rynku do 3,64 procenta (2019: 2,48 procenta). Tylko w grudniu 2020 na polskim rynku zarejestrowano 1719 nowych Audi, o 6,44 procent więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2019 (XII 2019: 1615).



„Tak dobre wyniki sprzedaży pomimo wysoce niekorzystnych warunków spowodowanych pandemią, to dowód na trwałe i niezależne od przeciwności wartości stojące za naszym hasłem przewodnim „Vorsprung Durch Technik – przewaga dzięki technice” – podkreśla Michał Bowsza, dyrektor marki Audi. „W myśl tych wartości, na przekór trudnościom, umocniliśmy pozycję marki na polskim rynku: rejestrując w całym roku 15 602 samochody odnotowaliśmy kolejny rekord sprzedażowy. Wprowadziliśmy do oferty 24 nowe modele i wersje, w tym pełną gamę modeli typu plug-in. Szczególnie cieszy nas wynik Audi Sport, bowiem wydaliśmy klientom ponad 700 samochodów Audi ze znakiem R i RS – to o 127 procent więcej licząc rok do roku. Ponadto w ramach programu Audi Select: plus sprzedaliśmy ponad 6 tysięcy samochodów, osiągając ponad 23 procentowy wzrost rok do roku. Otworzyliśmy też dwa nowe terminale Audi i kolejne Audi City. To bardzo imponujące osiągnięcia biorąc pod uwagę trudny rok 2020.”



Na rynku chińskim Audi sprzedało w ubiegłym roku więcej samochodów niż kiedykolwiek w przeszłości. 727 358 nowych Audi wyjechało na drogi Państwa Środka, co oznacza wzrost o 5,4 procent. Również czwarty kwartał był w Chinach lepszy niż porównywalne okresy lat poprzednich. Do rąk chińskich klientów dostarczono w tym czasie 214 467 aut – wzrost o 7,7 procent. Do nowych, rekordowych wyników na tym największym dla Audi rynku, doprowadziły z pewnością szybkie ożywienie gospodarcze po pandemii oraz wysokie zapotrzebowanie na indywidualną mobilność. Najlepszą sprzedaż odnotowały tam modele: Audi Q2 (+33,8 procent), Audi A6 (+41,1 procent), Audi A7 (+142,1 procent) i Audi A8 (+13,8 procent).



W Stanach Zjednoczonych odnotowano spadek rok do roku o 16,7 procent, do 186 620 samochodów. Duży popyt konsumencki oraz tendencja wzrostowa na koniec roku pokazują jednak, że perspektywy na rok 2021 są korzystne. Rosnący popyt widoczny jest przede wszystkim w segmencie SUV-ów: ich udział w sprzedaży Audi na amerykańskim rynku w 2020 roku wyniósł 66 procent, a w czwartym kwartale wzrósł aż do 74 procent. Na przestrzeni całego roku szczególnie dobrze wygląda sprzedaż Audi Q3 (+83,9 procent) i Audi e-tron (+10 procent). W ostatnim kwartale szczególnie dobre były wyniki sprzedaży Audi Q5 (+15 procent) i Audi Q8 (+11 procent).



W całej Europie dostawy nowych Audi były w porównaniu z rokiem 2019 niższe o 19,5 procent i zamknęły się liczbą 619 723 aut. Niemniej jednak wzrosła sprzedaż Audi e-tron (+80,6 procent, w tym Audi e-tron Sportback) i Audi Q7 (+6,3 procent). W czwartym kwartale, pomimo rosnących ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa, trend wzrostowy był już widoczny dla całej gamy modelowej Audi: dostawa 178 891 samochodów w okresie od października do grudnia była o 2,5 procent wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim.