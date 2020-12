Audi wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną do poprawy wydajności w planowaniu logistyki

System „LayAR” (skrót od „layout” i „augmented reality”) wspiera planerów logistyki Audi w ustalaniu nowych struktur logistycznych w istniejących już halach produkcyjnych. Oprogramowanie wykorzystuje funkcjonujące dane CAD dot. różnych obiektów: półek, pojemników, rozmaitych części. LayAR wizualizuje taki przedmiot w postaci trójwymiarowego hologramu na urządzeniu AR i wyświetla go w naturalnej wielkości i w jego aktualnym środowisku.



„Techniki cyfrowe w produkcji Audi wykorzystujemy systematycznie. To one odzwierciedlają w dzisiejszych czasach prawdziwą przewagę – Vorsprung” – mówi Peter Kössler, członek zarządu AUDI AG ds. produkcji i logistyki. W tym roku urządzenia AR stały się stałym elementem „toolboxu” planistów logistyki. Dzięki temu, ich praca staje się bardziej efektywna i może rozpocząć się znacznie wcześniej. Przykład: specjaliści z działu produkcji nadwozi w Ingolstadt planują obecnie sposoby wykorzystania innowacyjnego systemu transportu bez kierowcy – na długo przed dostarczeniem do fabryki pierwszych zautomatyzowanych pojazdów tego typu. Wkrótce system LayAR będzie też wykorzystywany do uruchomienia produkcji samochodów elektrycznych w zakładzie głównym.



„Do tej pory, by zwizualizować struktury i względne rozmiary obiektów, używaliśmy prototypów i modeli kontenerów, półek i linii, misternie przytwierdzonych do podłogi” – mówi kierownik projektu Tobias Brigl. „To wymaga dużej wyobraźni. Rzeczywistość rozszerzona jest idealnym narzędziem do wypełnienia luki między światem realnym, a wirtualnym.” Pomaga we wczesnym rozpoznawaniu problemów i szybkim opracowywaniu rozwiązań.



Dzięki synchronizacji, te same obrazy są wyświetlane na wielu urządzeniach AR w tym samym czasie. Jeśli użytkownik sięga po jakiś obiekt, prostymi ruchami rąk może go poruszyć, obrócić lub zastąpić. Wszystkie zaangażowane osoby widzą zmiany w czasie rzeczywistym. Wspólny obraz upraszcza dyskusję, a tym samym ułatwia wspólną pracę – nawet poza granicami obiektów i ponad granicami państw. W przyszłości, specjaliści z innych zakładów lub pracujący w domu, będą mogli włączyć się w podejmowanie tego typu decyzji poprzez konferencje online.



Zespół projektowy „Supply Chain Planning” wraz z partnerem, firmą Viscopic, przez kilka miesięcy testował nowe oprogramowanie. Jest ono używane podczas warsztatów planistycznych w hali produkcyjnej, podczas prezentacji oraz w przypadku planowania układu biur. LayAR umożliwia planistom wirtualne zminiaturyzowanie całej aranżacji hali do punktu, w którym może być ona rzutowana na tablicę. Wirtualne narzędzie ułatwia precyzyjny pomiar odległości i powierzchni bezpośrednio w obrazie holograficznym. Wszystkie zmiany i wyniki, na przykład z warsztatu, mogą być następnie w zaledwie kilka sekund przeniesione do CAD. Oznacza to, że wszyscy pracownicy uczestniczący w projekcie mogą natychmiast kontynuować pracę, korzystając z nowego statusu planowania.



Producent samochodów premium z Ingolstadt wykorzystuje rzeczywistość mieszaną również w innych dziedzinach: Audi Product Communications już od kilku lat wykorzystuje “wirtualne eksponaty” do wizualizacji procesów technicznych i złożonych technologii dla dziennikarzy. Animacje holograficzne bazują na danych projektowych CAD i są prezentowane podczas spotkań dla mediów w trzech wymiarach, za pomocą urządzeń HoloLens drugiej generacji.