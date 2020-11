Audi SQ2 właśnie przeszło modernizację

Zmodernizowane Audi SQ2 najłatwiej rozpoznać po nowym grillu oraz zmienionych reflektorach, które mają teraz (charakterystyczną dla nowych modeli producenta) “pasowaną” sygnaturę świetlną. Opcjonalnie światła główne mogą być teraz matrycowe. Zmieniono nieco także dolną część zderzaka – umieszczone po bokach wloty powietrza wyglądają znajomo, ale mają podcięty dół, tworząc trójkątny kształt.

Kształt, którego powtórzenie znajdziemy w tylnym zderzaku. Jest to zresztą jedyna nowość z tyłu, jaką zauważymy. Na tym lista zmian właściwie się kończy – nawet wzór felg pozostał ten sam. Nowe mogą być jedynie lakiery.

Co zmieniło się we wnętrzu? Właściwie nic – modernizacja Q2 nie przyniosła żadnych istotnych nowości, co można uznać za pewną zaletę, jako że model pozostał jedynym w gamie Audi, oferującym system multimedialny sterowany centralnie umieszczonym pokrętłem. Nowe są jedynie tapicerki, ale jak one wyglądają – nie wiadomo. Producent nie widział powodu udostępniania zdjęć wnętrza zmodernizowanego SQ2.

Pod maską nadal pracuje jednostka 2.0 TFSI o mocy 300 KM, która rozpędza tego miejskiego crossovera do 100 km/h w 4,9 s. Standardowo moc trafia na wszystkie koła, za pośrednictwem 7-stopniowej przekładni dwusprzęgłowej.

Chętni na odświeżone SQ2 mogą już je zamawiać, a pierwsze auta trafią do klientów na początku przyszłego roku.