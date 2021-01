Audi przystosowało całą swoją gamę modelową do nowego standardu emisji spalin Euro 6d

Przejście na nowy standard emisji spalin było dla czterech pierścieni organizacyjnym wyzwaniem. W trudnym czasie pandemii koronawirusa oraz związanych z nim przestojów produkcyjnych, trzeba było jak najlepiej wykorzystać istniejący potencjał na stanowiskach testowych w Ingolstadt i w Neckarsulm. Obecnie, zgodnie z nowymi normami emisji spalin certyfikowane są 193 wersje i warianty modelowe Audi, co stanowi zdecydowaną większość oferowanego dotychczas asortymentu. Kilka kolejnych certyfikowanych modeli pojawi się w pierwszych miesiącach tego roku. W wyniku przejścia na normę Euro 6d, z gamy modelowej Audi nie zostanie usunięty ani jeden dotychczas oferowany model.



Rodzina modelowa A4/A5 z 58 wariantami układu silnik/skrzynia biegów



Urzędy homologacyjne definiują model jako wariant silnika/skrzyni biegów w powiązaniu z określonym kształtem nadwozia. Dla przykładu: 2.0 TDI z siedmiobiegową automatyczną skrzynią S tronic i napędem na cztery koła quattro oraz każdy wariant nadwozia – jak np. sedan, Sportback lub Avant – powiązany z takim zestawem. Razem daje to w efekcie oddzielny model. Różnorodna rodzina modelowa A4/A5 dysponuje łącznie 58 wariantami silnika i skrzyni biegów.



Norma emisji spalin Euro 6 dla nowych pojazdów obowiązuje od początku 2015 r. Od tego momentu, dla samochodów z silnikiem wysokoprężnym obowiązuje norma emisji tlenków azotu wynosząca 80 miligramów na kilometr. W przypadku samochodów z silnikiem benzynowym wynosi ona 60 miligramów na kilometr. Wraz z wprowadzeniem kolejnego poziomu normy, Unia Europejska podniosła wymagania dotyczące metod, cykli i procedur pomiarowych oraz warunków brzegowych dla badań. Nowy poziom normy Euro 6d-ISC-FCM, który od dnia 1 stycznia 2021 r ma zastosowanie do wszystkich nowych pojazdów, jeszcze bardziej koncentruje się na rzeczywistych emisjach wytwarzanych w warunkach ruchu drogowego (ang. Real Driving Emissions – RDE). Pojazdy muszą teraz spełniać wymagania normy podczas badań RDE przeprowadzanych na drodze w określonych warunkach. Wartość zgodności wynosząca 0,43, uwzględnia tolerancję urządzeń pomiarowych. Ponadto norma Euro 6d wymaga pokładowego systemu monitorowania zużycia paliwa. Audi wdrożyło go w postaci oprogramowania w jednostce sterującej silnikiem.



Technika: podwójny wtrysk oraz obszerniejszy filtr cząstek stałych w silniku benzynowym



Audi dołożyło ogromnych starań, by wartości emisji wszystkich modeli spod znaku czterech pierścieni były w każdych warunkach zgodne z nowymi limitami. Kluczowym czynnikiem dla modeli z jednostkami wysokoprężnymi jest technika podwójnego wtrysku – zarówno dla rzędowych silników czterocylindrowych, jak i dla V6. Już w 2020 r. Audi stopniowo wprowadzało technikę podwójnego wtrysku w kompaktowych modelach z silnikami Diesla montowanymi poprzecznie oraz w modelach sześciocylindrowych: w Audi A3, A4, A5 i Q5.



W przypadku modeli z silnikami benzynowymi skupiono się na cząsteczkach węgla, które powstają przede wszystkim podczas rozruchu zimnego silnika. Audi zaczęło wyposażać swoje modele benzynowe w filtry cząstek stałych w roku 2018. Filtry te są bardziej obszerne i redukują emisję cząstek stałych nawet o 90 procent. Więcej informacji oraz animacje i ilustracje związane z oczyszczaniem spalin w silnikach benzynowych i wysokoprężnych można znaleźć w tym newsletterze.