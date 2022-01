Audi przyspiesza transformację: rok 2021 bardzo dobry dla sprzedaży aut elektrycznych

„Rok 2021 był pełen wyzwań, ale dzięki wysiłkowi naszego zaangażowanego zespołu na całym świecie skutecznie je pokonaliśmy” – mówi Hildegard Wortmann, szefowa sprzedaży i marketingu AUDI AG. „Z ufnością patrzymy w przyszłość. W dokumencie ‚Vorsprung 2030’ określiliśmy jasną strategię, a nasza odwaga do wprowadzania trwałych zmian została nagrodzona: wysoki popyt na pojazdy elektryczne Audi potwierdza słuszność podjętej przez nas decyzji o produkcji zeroemisyjnych systemów napędowych. W 2022 r. chcemy wykorzystać ten impet i konsekwentnie kontynuować naszą transformację. Duża liczba napływających zamówień pokazuje również, że dysponujemy odpowiednio skomponowaną gamą modelową.”



Po pierwszym półroczu 2021 roku Audi było na dobrej drodze do pobicia rekordu: 981 681 dostarczonych do rąk klientów pojazdów, było nowym najlepszym wynikiem w historii firmy. Jednak w drugiej połowie roku nasilił się niedobór półprzewodników, w rezultacie czego w czwartym kwartale dostawy spadły o 34,2 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.



Niemniej krzywa dostaw modeli w pełni elektrycznych wciąż idzie w górę. W roku 2021, Audi sprzedało 81 894 samochodów w pełni elektrycznych. To wzrost o 57,5 procent. Do roku 2025 koncern z Ingolstadt planuje mieć w swoim portfolio ponad 20 tego typu modeli. Od roku 2026 wszystkie wprowadzane na rynek nowe modele Audi będą w pełni elektryczne.



Na początku ubiegłego roku cztery pierścienie zaprezentowały modele Audi e-tron GT i Audi RS e-tron GT, a później Audi Q4 e-tron i Audi Q4 Sportback e-tron, które odgrywają kluczową rolę w strategii elektryfikacji marki. Dzięki tym czterem nowym modelom, Audi w minionym roku ponad dwukrotnie powiększyło swoją ofertę modeli w pełni elektrycznych.



Wyraźne zaangażowanie firmy w rozwój elektromobilności widoczne jest także w planowaniu nakładów inwestycyjnych: na podstawie planów zatwierdzonych pod koniec 2021 roku, Audi wyda w latach 2022-2026 około 18 miliardów euro na elektryfikację i hybrydyzację gamy modelowej. Przy całkowitych inwestycjach wynoszących około 37 miliardów euro oznacza to, że prawie połowa środków zostanie przeznaczona na te dwie przyszłościowe dziedziny.



Obok modeli w pełni elektrycznych, duże wzrosty sprzedaży odnotowały również modele z napędem konwencjonalnym, zwłaszcza Audi Q3 (+19,2 procent), Audi A5 (+8,3 procent) i Audi A7 (+9,2 procent). Dużym zainteresowaniem cieszył się segment SUV: Audi Q5 (+5,3 procent) i Audi Q7 (+5,3 procent) również zyskały na popularności. Usportowione i sportowe modele Audi Sport po raz kolejny przekroczyły wynik z roku poprzedniego i ustanowiły nowy rekord: sprzedano 39 356 takich samochodów (+34,2 procent).



W Polsce odnotowano rekord jeśli chodzi o rejestracje nowych samochodów marki Audi. W naszym kraju w całym roku 2021 zarejestrowano 18 973 egzemplarze nowych Audi. To o 21,6 procent więcej niż w roku 2020 (2020: 15 602 sztuki). Tym samym Polska znalazła się w grupie najważniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się dla Audi rynków europejskich – EU11. Wzrostowy trend potwierdza także sukces sprzedażowy w segmencie modeli sportowych oraz używanych Audi. W grupie Audi Sport sprzedano 690 sztuk, a ramach programu Audi Select :plus nowych właścicieli znalazło aż 7130 pojazdów.



W Chinach, Audi zakończyło rok 2021 z liczbą 701 289 dostarczonych klientom pojazdów i spadkiem w ten sposób o 3,6 procent. Po rekordowym roku 2020, czwarty kwartał roku ubiegłego był szczególnie naznaczony niedoborem półprzewodników dla lokalnie produkowanych pojazdów. Znaczący wzrost popytu odnotowały importowane do Chin modele Audi (+53 procent), szczególnie Audi A5 (+96,7 procent), Audi Q7 (+74,4 procent) i w pełni elektryczne Audi e-tron (+68,7 procent). Ponadto, sprzedaż modeli Audi Sport wzrosła tam ponad dwukrotnie (+113,4 procent) w stosunku do roku 2020.



W Stanach Zjednoczonych Audi pobiło wynik sprzedaży z poprzedniego roku: 196 038 dostarczonych klientom pojazdów oznaczało wzrost o 5,0 procent. Audi odnotowało tu również rekordowy rok dla samochodów w pełni elektrycznych: ze wzrostem o 52,5 procent w stosunku do roku poprzedniego Audi sprzedało w USA więcej modeli w pełni elektrycznych niż kiedykolwiek wcześniej, w tym Audi e-tron GT, które jest na rynku od lipca 2021 roku. Również Audi e-tron odnotowało znaczny wzrost: +34,6 procent. W segmencie SUV utrzymywał się wysoki popyt, a najlepiej sprzedającymi się modelami były Audi Q3 (+26,5 procent) i Audi Q5 (+19,6 procent). Również samochody spod znaku Audi Sport, z liczbą 7796 dostarczonych modeli i wzrostem o 60,5 procent, ustanowiły nowy rekord. W Kanadzie liczba dostarczonych pojazdów wzrosła o 11,2 procent.



W Europie AUDI AG zbliżyło się do poziomu sprzedaży z roku ubiegłego z liczbą 617 048 dostarczonych pojazdów (-0,4 procent). Audi A3 (+3,6 procent), Audi Q3 (+5,6 procent), Audi Q5 (+18,6 procent) i Audi Q8 (+1,8 procent) odnotowały rosnący popyt. Znaczący wzrost sprzedaży marka osiągnęła między innymi we Francji (+10,2 procent), Włoszech (+9,9 procent) i w Wielkiej Brytanii (+9,4 procent). Ustanowiła też nowe rekordy sprzedażowe w Danii i Norwegii – po części dzięki modelom elektrycznym, które cieszyły się tam szczególną popularnością. W sumie, na 31 rynkach europejskich sprzedaż była wyższa niż w roku poprzednim. W Niemczech marka z czterema pierścieniami w logo dostarczyła klientom 180 883 pojazdy (-15,6 procent).



Na pozostałych rynkach światowych koncern z Ingolstadt w stosunku do roku poprzedniego zwiększył dostawy o 3,1 procent, do 137 347 samochodów. Również modele elektryczne wykazały tu bardzo pozytywny trend, odnotowując wzrost o 89,6 procent.