Audi numerem jeden w dziedzinie patentów napędów elektrycznych

Dokładnie 50 lat temu, w roku 1970, Dział Rozwoju Technicznego wprowadził się do pomieszczeń w zupełnie nowych budynkach koncernu na północnych peryferiach Ingolstadt. Od tamtego momentu kompleks ten systematycznie się rozrasta. W tej chwili, tylko w zakładach w Ingolstadt, nad badaniami i rozwojem marki pracuje prawie 10 000 techników i inżynierów. Wraz z prawie dwoma tysiącami pracowników TE w Neckarsulm oraz ze specjalistami z Győr, Pekinu i San José Chiapa, z dużym powodzeniem tworzą laboratorium innowacji czterech pierścieni. Ilość złożonych wniosków patentowych jest jednym z punktów odniesienia, gdy rozpatrujemy możliwości innowacyjne marki Audi.



Ile wniosków patentowych składa Audi w ciągu jednego roku?



W roku 2019 złożono ponad 1200 wniosków patentowych. Innymi słowy: ponad trzy dziennie, wliczając weekendy i święta. Tematyka i ukierunkowanie patentów zmieniają się wraz ze zmianami w świadomości społecznej. We wcześniejszych latach główny nacisk kładziono na pomysły i wynalazki z dziedziny podwozi, konwencjonalnej techniki silnikowej i skrzyń biegów. Obecnie na czele listy znajdują się digitalizacja i mobilność elektryczna. Łącznie, koncern z Ingolstadt posiada obecnie w skali globalnej około 13 000 rodzin patentów, co odpowiada liczbie około 23 000 indywidualnych patentów i wniosków patentowych. Do realizacji złożonych procedur Audi zatrudnia wyspecjalizowanych rzeczników patentowych. “Chronimy pomysły i wynalazki naszych inżynierów, a tym samym naszą ‘Przewagę Dzięki Technice’” – mówi Jama Askaryar, rzecznik patentowy odpowiedzialny za napędy elektryczne i hybrydowe.



AUDI AG liderem złożonych wniosków patentowych w Niemczech, jeśli chodzi o napędy elektryczne



Podczas gdy wielu konkurentów kupuje technologie napędu elektrycznego, Audi na wielu polach rozwija ją samodzielnie. Jako najbardziej innowacyjna marka segmentu premium, Audi jest liderem w zakresie wniosków patentowych na elektryczne układy napędowe w Niemczech. Dowodzą tego również statystyki: według analizy Niemieckiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych oraz Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), w 2019 r. tylko w Niemczech zgłoszono łącznie 660 patentów, które weszły do produkcji. Wnioski te dotyczą wyłącznie pojazdów z elektrycznym układem napędowym. To o 42 procent więcej niż w roku 2017. Audi jest tu zdecydowanym liderem: koncern z Ingolstadt złożył 57 wniosków patentowych dotyczących hybrydowych układów napędowych typu “plug-in” oraz w pełni elektrycznych modeli Audi e-tron. “To jest nasza ‘Przewaga Dzięki Technice’ ukazująca wielkiego ducha innowacyjności naszych inżynierów” – mówi Roman Straßer, kierownik działu rozwoju, elektroniki i systemów ładowania. Czołowa pozycja Audi w dziedzinie pomysłów i wynalazków, znajduje odbicie nie tylko we wnioskach składanych do Urzędu Patentowego. W roku 2020, renomowane Center of Automotive Management (CAM) ogłosiło Audi zdobywcą nagrody AutomotiveINNOVATIONS w kategorii napędów alternatywnych.



Najlepsze przykłady wniosków patentowych, które weszły do regularnej produkcji



Dwóch inżynierów Audi wynalazło nową metodę obsługi w pełni elektrycznych modeli Audi e-tron. Ich wynalazek polegający na predyktywnym zasilaniu tych pojazdów za pomocą inteligentnej i innowacyjnej elektroniki mocy, zwiększa dynamikę jazdy. Jednocześnie minimalizuje zużycie energii elektrycznej poprzez “przewidywanie” pożądanych poleceń i ich inicjowanie z wyprzedzeniem.



Patenty Audi znajdują swe zastosowanie również w dziedzinie mechaniki płynów. Innymi słowy – wykorzystania fizycznego przepływu płynów, na przykład do efektywnego chłodzenia wirnika w silniku elektrycznym. Standardowo, ciepło jest odprowadzane na zewnątrz. Audi robi to dodatkowo za pomocą płynu chłodzącego i inteligentnych kanałów chłodzących bezpośrednio w rdzeniu wirnika – od wewnątrz. Złożony proces technologiczny polegający na montażu poszczególnych płyt wirnika skutkuje wyjątkowo wydajnym jego chłodzeniem.



Innym przykładem pomysłowości w zakresie e-mobilności w Audi, jest opatentowane rozwiązanie pozwalające na absorpcję zjawiska gwałtownego wciskania pedału gazu, co pozwala na uniknięcie zmiany obciążenia z trybu przyspieszania na tryb zwalniania. Osiąga się to poprzez kompleksową filtrację zachowania się pojazdu podczas jazdy, która uwzględnia i optymalizuje wszystkie parametry: od życzenia kierowcy, do aktualnego rozkładu momentu obrotowego między obiema osiami i wszystkimi czterema kołami.



Czołowe rozwiązania techniczne z historii Audi



Szybki, stały napęd na cztery koła quattro, był i długo pozostanie doskonałym przykładem „Przewagi Dzięki Technice”. Dzięki technice napędu na cztery koła zaprezentowanej podczas Genewskiej Wystawy Motoryzacyjnej w roku 1980, Audi zrewolucjonizowało nie tylko przemysł samochodowy, ale również sporty motorowe. Prezentację quattro poprzedziły trzy lata prac rozwojowych.



Wiele innych patentów i innowacji opracowanych przez markę z czterema pierścieniami w logo przez lata kształtowało motoryzację. Dla przykładu: Audi Space Frame (ASF) zaprezentowana na Targach Motoryzacyjnych we Frankfurcie IAA w roku 1993. W tej konstrukcji nadwozia Audi A8, stosowaną wcześniej stal zastąpiło aluminium. Zasada lekkiej konstrukcji wymyślona przez inżynierów Audi, jest po dziś dzień ciągle rozwijana. Najnowsze Audi A8 łączy nawet w sobie elementy konstrukcyjne będące mixem czterech różnych materiałów: aluminium, stali, magnezu i tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem węglowym CFRP. Wynoszą one cztery pierścienie na zupełnie nowy poziom w tworzeniu konstrukcji wielomateriałowych.