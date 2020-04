Audi: Nadal jesteśmy dla Was dostępni

W ramach międzynarodowej akcji #AudiTogether marka z czterema pierścieniami w logo uruchomiła specjalną stronę internetową https://www.audi.pl/pl/web/pl/strefa-klienta/trzymajmy-sie-razem.html, na której wszyscy klienci i użytkownicy Audi znaleźć mogą najważniejsze informacje dotyczące np. godzin otwarcia salonów i serwisów, wykonywania przeglądów serwisowych, zgłaszania usterek, otrzymania oferty na wybrany w konfiguratorze pojazd, wykonywania jazd testowych, czy informacji o zamówionym samochodzie.



„Cały czas pozostajemy do dyspozycji naszych klientów” – mówi Michał Bowsza, dyrektor marki Audi. „Nasze placówki są cały czas otwarte, jednak z uwagi na bezpieczeństwo zachęcamy do kontaktu online lub telefonicznego oraz skorzystania z usług door-to-door bez konieczności wychodzenia z domu.”



W trudnym dla wszystkich czasie pandemii Audi proponuje klientom pakiet usług nie wymagających wychodzenia z domu. W tzw. formule door-to-door zamówić można np. wybrane usługi serwisowe samochodu marki Audi – wyspecjalizowani pracownicy zabiorą spod domu klienta auto do serwisu, a po wykonanej usłudze odstawią je z powrotem. Wystarczy umówić się w wybranym serwisie Audi. W podobnej formule umówić się można również na jazdy testowe. Reprezentanci Audi przyjadą do klienta wybranym modelem i odbiorą go po 24 godzinach samodzielnego testowania. Więcej szczegółów na temat tych usług znaleźć można na https://www.audi.pl/pl/web/pl/strefa-klienta/trzymajmy-sie-razem.html