Audi – marka innowacyjna pod względem technik oświetlenia, wdraża technikę OLED nowej generacji

Dr Werner Thomas, manager projektów związanych z techniką OLED w Audi wyjaśnia: “W ostatnich dekadach technologia tworzenia reflektorów w Audi przeszła gwałtowną ewolucję. Ponadto znacząco rozwinęliśmy też technologie oświetlenia tylnego.” Najnowsze osiągnięcie konstruktorów: marka z czterema pierścieniami w logo jest pierwszym na świecie producentem motoryzacyjnym digitalizującym również światła tylne.



Dlaczego Audi tyle uwagi poświęca technice OLED?



Źródłem światła OLED – w przeciwieństwie do punktowych źródeł światła, takich jak diody LED wykorzystujące kryształy półprzewodnikowe – są panele emisyjne. Korzyści płynące z zastosowania diod OLED: Ich światło jest niezwykle jednorodne. Można je dowolnie przyciemniać i osiąga ono bardzo wysoki kontrast. Światła OLED można podzielić na segmenty. Segmenty te są indywidualnie regulowane i mogą osiągać różne poziomy jasności, przy minimalnych odstępach między segmentami. Jednostka oświetleniowa nie wymaga żadnych reflektorów, włókien światłowodowych, ani podobnych elementów optycznych. Dzięki temu, panele OLED są bardzo wydajne, lekkie i płaskie, co znacznie zwiększa swobodę projektowania.

Panel świetlny OLED ma tylko jeden milimetr grubości, podczas gdy konwencjonalne rozwiązania LED wymagają znacznie większej głębokości instalacji – od 20 do 30 milimetrów. Zapotrzebowanie energetyczne OLED jest znacznie niższe niż w przypadku elementów LED, oczywiście jeśli porównywać homogeniczność obu elementów. Technika OLED zadebiutowała w światłach tylnych Audi TT RS w roku 2016. Jak dotąd, modele Audi wyposażone w technikę OLED posiadały maksymalnie cztery indywidualnie sterowane, złożone segmenty oświetleniowe, które można było wykorzystywać do tworzenia unikatowego designu świateł.



Jakie korzyści oferują nowe, cyfrowe światła OLED w Audi?



Większa liczba indywidualnie sterowanych segmentów może być teraz aktywowana losowo, a ich jasność może być zmienna. W modelu Audi Q5 montowane są obecnie trzy płytki po sześć jednostek panelowych, czyli 18 segmentów na lampę. Wysoka precyzja i duża zmienność dają projektantom oświetlenia mnóstwo możliwości przy wykorzystaniu tylko jednego typu elementów konstrukcyjnych. Klienci decydujący się na cyfrową technologię OLED w nowo nabywanym Q5, mają do wyboru trzy sygnatury świateł tylnych. W trybie “dynamic” systemu Audi drive select, lampy dodatkowo przełączają się w kolejną sygnaturę. Ponadto można tu wprowadzić efekty animacji, takie jak scenariusze świetlne coming-home/leaving-home. Do nowych lamp wprowadzona została także funkcja światła błyskowego.



Czym tak naprawdę różnią się cyfrowe światła OLED od znanej już techniki OLED?



„Do tej pory używaliśmy segmentacji OLED do projektowania charakterystycznego oświetlenia w Audi TT RS i A8. Wraz z pojawieniem się nowego Q5, nasze możliwości się poszerzyły”- mówi manager projektów związanych z techniką OLED, dr Werner Thomas. „Tutaj, tylne światła zamieniają się w rodzaj wyświetlacza na zewnętrznej powłoce samochodu, co daje nam szerokie możliwości i perspektywy w zakresie projektowania, personalizacji, komunikacji i bezpieczeństwa w przyszłości.” Tak więc rok 2020 wyznacza próg nowej ery: czyste medium dla funkcji sygnalizacyjnych staje się teraz dodatkowo medium do wyświetlania różnego rodzaju treści.



Jak cyfrowe światła OLED poprawiają bezpieczeństwo na drodze?



W nowym Audi Q5 (w wersjach wykorzystujących cyfrowe światła tylne OLED), zaimplementowano funkcję wykrywania zbliżającego się obiektu. Gdy inny użytkownik drogi zbliża się od tyłu do stojącego Q5 i znajduje się w odległości mniejszej niż dwa metry, zapalają się wszystkie segmenty OLED. Kiedy Q5 ruszy, wraca do pierwotnej sygnatury świetlnej. Jest to tylko jeden z przykładów komunikacji samochodu z otoczeniem car-to-x. Pod warunkiem uzyskania zgody organów państwowych, w przyszłości możliwe jest również tworzenie predefiniowanych symboli ostrzegawczych. Opracowanie i zatwierdzenie pierwszych dynamicznych kierunkowskazów jest dobrym przykładem efektywnego zaangażowania Audi we współpracę z organami odpowiedzialnymi za procesy homologacyjne. Konstruktorzy prezentują potencjalne technologie, a następnie dostosowują je do potrzeb – co ułatwia homologację i akceptację nowych pomysłów i koncepcji. W ten sposób, dzięki technice oświetleniowej oferowanej przez Audi, drogi stają się bezpieczniejsze.



Jak będzie postępował rozwój w tej dziedzinie?



Idąc dalej, można sobie wyobrazić jeszcze więcej segmentów w jednym świetle tylnym, co pozwala na jeszcze większą personalizację sygnatury świetlnej. Na przykład, predefiniowane symbole mogłyby być wyświetlane w celu wczesnego ostrzegania innych użytkowników dróg o zagrożeniach, takich jak śliskie nawierzchnie lub korki uliczne i autostradowe.