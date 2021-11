Audi eTwin Cup 2021: zespół z Polski zwycięża w kategorii „Serwis”

„Pracujmy razem, wygrywajmy razem”: siedemnasta edycja międzynarodowego konkursu po raz pierwszy odbyła się w wersji online. W finale Audi eTwin Cup, 96 pracowników serwisu Audi i techników z 16 krajów, sprawdziło swoje umiejętności z zakresu obsługi serwisowej i wiedzy technicznej. Pierwsze miejsce w kategorii „Serwis” zajął zespół z Polski, reprezentujący stację dealerską i serwisową Świtoń – Paczkowski Zielona Góra.

Sprawdzanie uszkodzeń pojazdu, obliczanie pojemności akumulatora lub odpowiadanie na pytania dotyczące techniki samochodowej i procesów serwisowych: podczas po raz pierwszy odbywającego się online, międzynarodowego finału Mistrzostw Świata Audi eTwin Cup 2020/21, 16 trzyosobowych zespołów pracowników serwisu i techników rywalizowało ze sobą w dwóch dyscyplinach – wiedzy technicznej oraz obsługi serwisowej. Najlepszy zespół w obu tych kategoriach ocenianych łącznie, zdobył tytuł Audi eTwin Cup.



Gęsia skórka to słowo – klucz: zanim nadszedł moment przyznania trofeów, wszyscy ją mieli. W kategorii wiedzy technicznej zwyciężyła Rosja, a za nią uplasowały się Arabia Saudyjska i Kanada. Polska zdobyła tytuł w kategorii obsługi serwisowej, wyprzedzając Japonię i Kanadę. A tytuł „pierwszych mistrzów świata Audi eTwin Cup” przypadł drużynie ze Szwajcarii. Na drugim miejscu uplasowała się Korea Południowa, a na trzecim Bułgaria.



Zwycięski zespół Audi z Polski reprezentowała ekipa serwisowa ze stacji dealersko-serwisowej Świtoń – Paczkowski Zielona Góra.



„To było długo wyczekiwane wydarzenie, bo należy pamiętać, że z uwagi na pandemię, w roku 2020 Twin Cup się nie odbył. Jego motto brzmiało „electrify your brain”. Najlepsze zespoły ze wszystkich krajów poddały weryfikacji swoją wiedzę praktyczną i know-how, a wiemy, że trudne testy specjalistyczne dla serwisantów Audi wymagają profesjonalnej wiedzy. Dlatego jesteśmy niezmiernie dumni, że w gronie najlepszych znalazła się drużyna fachowców z Polski, ze stacji serwisowej Audi w Zielonej Górze. Ogromne gratulacje!” – mówi Tomasz Kaja, Manager After Sales Audi.



Zanim jednak drużyna z Zielonej Góry zakwalifikowała się do światowych finałów Audi eTwin Cup World Championship 2020/21, wygrała w eliminacjach na szczeblu ogólnopolskim. W eliminacjach, w poszczególnych krajach na całym świecie wzięło udział około 1700 zespołów. Podobnie jak w finałach międzynarodowych, podczas finałów krajowych zespoły musiały wykazać się zdolnościami doradczymi i wiedzą techniczną w różnych testach praktycznych i teoretycznych.



Konkurs, następca rozgrywanego od 2005 roku Audi Twin Cup, z powodu pandemii koronawirusa tym razem miał charakter wyłącznie online. Dlatego do nazwy dodano literę „e”. Podczas gdy poprzednie 16 finałów odbywało się w jednym miejscu z udziałem wszystkich drużyn, w tym roku uczestnicy znajdowali się w salonach samochodowych w swoich krajach. Byli połączeni online z centralą Audi eTwin Cup na lotnisku w Monachium i ze swojego kraju, przez internet sterowali robotami lub wydawali polecenia osobom w Monachium wyposażonym w okulary wirtualnej rzeczywistości (VR), które stały przy umieszczonym tam Audi e-tron GT – wszystko odbywało się „na żywo”, pod krytycznym okiem jury. Finaliści mogli też rozmawiać ze sobą na mediach społecznościowych, w luźnej, międzynarodowej atmosferze. Wszystko w duchu hasła konkursu: „Pracujmy razem, wygrywajmy razem.”



„Chciałbym bardzo podziękować moim kolegom serwisantom i warsztatowcom. Ich wysiłek, zwłaszcza w tych trudnych czasach, czyni z nich najważniejszy filar działalności posprzedażowej Audi” – mówi Horst Hanschur, szef rozwoju obsługi after sales w AUDI AG. „Szczególnie cieszy mnie, że wśród finalistów widać tak wiele ducha zespołowego i pasji. To jest właśnie sens motta naszego konkursu „pracujmy razem, wygrywajmy razem.” Po raz pierwszy przeprowadziliśmy ten konkurs w wersji Phygital, czyli w połączeniu doświadczeń fizycznych i cyfrowych. Tak właśnie realizujemy „Vorsprung Durch Technik – przewagę dzięki technice”. Stworzyliśmy w ten sposób fascynujący hybrydowy format konkursu i przeprowadziliśmy finał na najwyższym poziomie.”





Zdjęcia i dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie www.audi-mediacenter.pl.

Źródło: Audi