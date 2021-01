Arteon również jako “eRka” i hybryda

Z zewnątrz Arteona R i Arteona R Shooting Brake wyróżniają nowo zaprojektowane zderzaki w stylistyce R (z dużymi wlotami powietrza z przodu i dyfuzorem z tyłu), matowe obudowy lusterek w kolorze chromu, logo R wyświetlane na ulicy po otwarciu drzwi, układ hamulcowy R Performance z niebieskimi zaciskami (z logo R na zaciskach z przodu) i 18-calowe obręcze kół z lekkich stopów (model Sebring). Opcjonalnie są dostępne 19-calowe koła (wzór Adelaide) i 20-calowe obręcze kół (model Estoril). Nowy jest również układ wydechowy Volkswagena R z dwiema trapezowymi metalowymi końcówkami rur wydechowych po każdej stronie dyfuzora.

Topowy Arteon R, zaprojektowany przez dział Volkswagena R, jest napędzany przez silnik EA888. 2.0-litrowa jednostka TSI przy 2100 obr./min. osiąga maksymalny moment obrotowy 420 Nm. Na stałym poziomie utrzymuje się on do 5350 obr./min., dzięki czemu zakres użytecznych obrotów silnika jest bardzo szeroki. Maksymalną moc – 320 KM – silnik generuje w zakresie od 5350 do 6500 obr./min.

Moment obrotowy jest przekazywany na cztery koła za pośrednictwem 7-biegowej przekładni o dwóch sprzęgłach. Arteon R, niezależnie od wersji nadwozia, przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,9 sekundy. Prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 250 km/h. W połączeniu z opcjonalnym pakietem R Performance prędkość maksymalna Arteona i Arteona Shooting Brake wynosi 270 km/h.

Szybki dostęp do najbardziej sportowego ustawienia wszystkich parametrów układu napędowego zapewnia niebieski przycisk R na wielofunkcyjnej sportowej kierownicy. Silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, układ kierowniczy i systemy asystujące są natychmiast przełączane w tryb wyścigowy Race, co zmienia charakter Arteona z samochodu klasy Gran Turismo na samochód sportowy.

Za Arteona R trzeba zapłacić od 249.090 zł. Dopłata do Arteona Shooting Brake w wersji R wynosi 6.000 zł.

W ofercie flagowej limuzyny Volkswagena pojawiła się też odmiana hybrydowa – Arteon eHybrid. Jadąc tylko w trybie elektrycznym, czyli nie emitując lokalnie żadnych szkodliwych substancji, Arteon w obydwu wersjach nadwozia może rozpędzić się do 140 km/h. Przy wyższych prędkościach do pracy włącza się czterocylindrowy silnik TSI (benzynowy turbo). Zasięg na energii elektrycznej wynosi około 50 km.

Moc systemowa hybrydowego zespołu napędowego wynosząca 218 KM i maksymalny moment obrotowy o wartości 400 Nm zapewniają znakomite osiągi. Każda z wersji Arteona przyspiesza do 100 km/h w czasie zaledwie 7,8 s i osiąga prędkość maksymalną 222 km/h.

Arteon eHybrid i Arteon Shooting Brake są oferowane w dwóch bogatszych wersjach wyposażenia Elegance i R-Line. Pierwsza z nich ma bardziej luksusowy styl, druga – sportowy. W obydwu wersjach Arteon jest wyposażany w 18-calowe obręcze kół z lekkich stopów, diodowe reflektory z funkcją Light Assist (automatyczna zmiana świateł), tzw. dynamiczne światła kierunkowskazów w tylnych lampach oraz w charakterystyczne tylko dla tych wersji elementy przedniej części nadwozia. Wnętrze hybrydowych Arteonów zdobią stosowane seryjnie aplikacje z alcantary/skóry, prawdziwego drewna (Elegance) lub metalu (R-Line), nakładki na pedały o wyglądzie aluminium oraz dotykowe pola na pokrytej skórą wielofunkcyjnej kierownicy. W wyposażeniu seryjnym obydwu wersji wyposażeniowych znajdują się ponadto system wyboru trybów jazdy, podgrzewanie przednich foteli oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu (Park Assist).

Każdy Arteon, nie tylko R czy hybrydowy, jest również wyposażony w aktywny tempomat, w system monitorowania przestrzeni przed autem, system rozpoznawania znaków drogowych i progresywne wspomaganie układu kierowniczego. Spośród urządzeń znajdujących się we wnętrzu do seryjnego wyposażenia należą cyfrowe wskaźniki (Digital Cockpit Pro), system multimedialny Ready2Discover z usługą Streaming&Internet oraz 8,0-calowym ekranem, tuner cyfrowego radia DAB+ oraz podświetlane dotykowe pola do obsługi regulowanej elektronicznie automatycznej klimatyzacji.

Ceny Arteona eHybrid zaczynają się od 199.190 zł. Arteon Shooting Brake w hybrydowej wersji typu plug-in jest droższy o 5.000 zł.

