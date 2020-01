Arteon R-Line Edition już dostępny w sprzedaży

Volkswagen wprowadza na rynek unikatową wersję Arteona – mowa o wersji R-Line Edition, oferowanej dotąd wyłącznie dla modelu Passat Variant. Arteon R-Line Edition łączy dynamikę z zaletami aut typu Gran Turismo. Model ten wyróżnia się ekskluzywnymi elementami stylistycznymi, bogatym wyposażeniem seryjnym i czterema mocnymi turbodoładowanymi silnikami do wyboru o mocy od 140 kW/190 KM do 200 kW/272 KM. Model specjalny z silnikiem 2.0 TSI o mocy 190 KM jest dostępny w cenie od 205.090 zł. Do oferowanego dotychczas w sportowej, limitowanej wersji R-Line Edition modelu Passat Variant, dołączyła topowa limuzyna Volkswagena. Arteon R-Line Edition ma bogate wyposażenie seryjne jakiego w takim zestawieniu nie znajdzie się w innych wersjach modelu. Dwubarwne nadwozie – lakierowane w szarym kolorze „Mondstein” z czarnym dachem – zarezerwowano wyłącznie dla wersji specjalnej Arteona. Stylistykę zewnętrzną auta wzbogacają dedykowane wersji R-Line Edition 20-calowe, czarne obręcze kół typu „Rosario” z lekkich stopów z połyskiem oraz przyciemniane szyby z tyłu. Do ekskluzywnego wystroju nadwozia dopasowano wnętrze auta. Dominują w nim skórzane elementy wchodzące w skład „pakietu Nappa”; indywidualny charakter kabinie Arteona R-Line Edition można nadać wybierając kolor stylowego podświetlenia wnętrza. System multimedialny Discover Pro oprócz nawigacji ma też systemy Wireless App Connect i obsługi głosowej, a także technologię cyfrowego odbioru radia DAB+. Discover Pro i cyfrowy zestaw wskaźników tworzą tzw. Digital Cockpit. Dzięki systemowi Keyless Access samochód można otworzyć, zamknąć, a także uruchomić silnik nie wyjmując kluczyka z kieszeni. Komfort i bezpieczeństwo zwiększają montowane seryjnie zaawansowane systemy wchodzące w skład „pakietu innowacyjnego”: Area View – wyposażony m.in. w znajdującą się z tyłu kamerę – pozwala obserwować otoczenie samochodu i ułatwia manewrowanie, podobnie jak system wspomagania parkowania Park Assist. System rozpoznawania znaków drogowych Sign Assist, Side Assist Plus wspomagający kierowcę podczas zmiany pasa ruchu, Front Assist, który monitoruje przestrzeń przed autem oraz aktywny tempomat zwiększają bezpieczeństwo jazdy w gęstym ruchu sprawiając, że dalekie podróże stają się jeszcze bardziej komfortowe i bezpieczne. Silniki Arteona R-Line Edition dobrano tak, by odpowiadały sportowemu charakterowi Gran Turismo. Kierowcy mają więc do wyboru cztery najmocniejsze jednostki napędowe, jakie w ogóle są oferowane do Arteona. Wszystkie mają po cztery cylindry, pojemność dwóch litrów i wszystkie współpracują z 7-biegową dwusprzęgłową przekładnią. Ofertę otwierają benzynowy TSI oraz turbodiesel TDI – każdy o mocy 140 kW/ 190 KM. Arteon R-Line Edition z najmocniejszym silnikiem Diesla osiąga moc 176 kW/240 KM i jest wyposażony w napęd na cztery koła. W najmocniejszej odmianie pod maską Arteona R-Line Edition pracuje jednostka 2.0 TSI o mocy 200 kW/272 KM; również tę wersję wyposażono w napęd czterech kół (4MOTION). Do wymogów wersji specjalnej dopasowano ponadto działanie systemu ESC, który można wyłączyć, tak jak w sportowych modelach spod znaku „R”. W Arteonie R-Line Edition zamontowano adaptacyjne zawieszenie DCC w najnowszej wersji, obniżone o 20 mm. Umożliwia ono (oprócz trybów Comfort, Normal, Sport i Individual) płynną regulację tłumienia amortyzatorów od ustawienia Comfort+ do Sport+. Także z tego powodu limitowany model specjalny jest szczególnie dynamicznym autem przeznaczonym do dalekich podróży. Arteona R-Line Edition można zamawiać już teraz w cenie od 205.090 zł (wersja 2.0 TSI o mocy 140 kW/190 KM). Pełny cennik modelu można znaleźć tutaj:

