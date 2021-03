Aktualizacje IVECO OtA (Over the Air): inteligentny, oszczędzający czas sposób aktualizacji oprogramowania pojazdu

IVECO rozszerza swoją ofertę IVECO ON w zakresie usług łączności, o innowacyjną funkcję IVECO OtA (Over the Air), która umożliwia klientom zdalną aktualizację oprogramowania ich pojazdów bez konieczności zatrzymywania się w serwisie – praktyczna oszczędność czasu, która zapewni, że pojazd będzie zawsze aktualny, chroniony i w doskonałym stanie.

Turyn, 26 marca 2021 r.

IVECO nadal rozszerza swoją ofertę usług cyfrowych IVECO ON, koncentrując się na ułatwianiu życia kierowcy i pomaganiu menedżerowi floty w utrzymaniu wydajnej i produktywnej floty. Innowacyjna funkcja IVECO OtA (Over the Air), dostępna we wszystkich pojazdach Daily i IVECO S-WAY wyposażonych w moduł telematyczny, umożliwia klientom samodzielne i zdalne przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania, oszczędzając czas i zwiększając dyspozycyjność pojazdu.

Funkcja IVECO OtA (Over the Air) jest niezwykle łatwa w użyciu i umożliwia szybką aktualizację oprogramowania pojazdu, wygodną dla kierowcy i kierownika floty, bez konieczności odwiedzania serwisu. Klient może to zrobić w dowolnym miejscu i czasie – wymaga jedynie zaparkowania pojazdu w bezpiecznym miejscu i zajmuje zaledwie kilka minut przy bardzo prostej procedurze. Oznacza to, że kierowca może zainstalować aktualizację w dowolnym momencie, podczas postoju w trakcie misji, nie tracąc czasu.

Thomas Hilse, prezes marki IVECO, powiedział: „W IVECO nieustannie szukamy sposobów, aby ułatwić życie naszym kierowcom i menedżerom flot oraz pomóc im wydajniej pracować. W związku z tym stale poszerzamy i ulepszamy naszą szeroką gamę usług umożliwiających łączność. Nowy sposób aktualizacji IVECO OtA (Over the Air) ułatwia wgranie najnowszego oprogramowania pojazdów (nowych funkcji, aplikacji i ulepszeń). Nasi klienci mogą być pewni, że ich pojazdy są zawsze zaktualizowane, chronione i działają jak najlepiej, bez marnowania czasu na serwis. Łatwo, szybko, wydajnie – jednym słowem, sprytnie”.

Aby skorzystać z funkcji IVECO OtA (Over the Air), klient musi posiadać pojazd Daily lub IVECO S-WAY z modułem telematycznym Connectivity Box i być zarejestrowanym użytkownikiem portalu IVECO ON wraz z aktywnymi usługami łączności dla danego pojazdu. Po otrzymaniu informacji, że aktualizacja jest dostępna, a pojazd jest bezpiecznie zaparkowany, klient może ją pobrać i zainstalować za pomocą systemu multimedialnego HI-CONNECT lub (dla pojazdów gamy ciężkiej S-WAY) aplikacji na smartfon Easy Way. Po kliknięciu przycisku aktualizacji IVECO OtA (Over the Air), system wyszuka aktualizację i rozpocznie pobieranie. Jest to tak proste, jak aktualizacja urządzenia mobilnego. Nowa funkcja będzie wkrótce dostępna także w aplikacji dla pojazdów gamy lekkiej – Daily Business Up.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com