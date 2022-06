ABB uruchomiło swoją największą fabrykę ładowarek do aut

Nowy zakład ABB E-mobility w toskańskim Valdarno ma powierzchnię 16 tys. m kw. Inwestycja kosztowała 30 mln USD.

Spółka ABB E-mobility w tym tygodniu oficjalnie otworzyła największy do tej pory zakład produkcyjny szybkich ładowarek DC koncernu – Centrum Doskonałości E-mobility w Valdarno w Toskanii.

Fabryka będzie produkowała pełną gamę rozwiązań ABB do ładowania DC, wspierając elektryfikację wszystkich sektorów transportu – informuje firma. Moce produkcyjne to ponad 10 000 ładowarek DC rocznie, a uruchomienie włoskiego zakładu oznacza, że ABB podwoiło zdolność produkcyjną w tym zakresie w ciągu ostatnich dwóch lat.

W ośrodku wydzielono też przestrzeń do rozwoju i prototypowania o powierzchni 3200 m kw., gdzie pracować będzie około 70 osób z ponad 500 pracowników zatrudnionych w fabryce.

– Najnowocześniejszy zakład produkcyjny wyznacza nowy punkt odniesienia dla sektora, wytwarzając jedną szybką ładowarkę DC co 20 minut dzięki siedmiu liniom produkcyjnym. 15 obiektów testowych jest w stanie symulować ponad 400 sesji ładowania dziennie, a zintegrowane rozwiązania automatyzacji łączą halę produkcyjną z innowacyjnym magazynem automatycznym, zapewniając zoptymalizowaną kontrolę zapasów, pełną identyfikowalność i wydajne operacje, wspierane przez pojazdy AGV i pojazdy do obsługi – pisze ABB w komunikacie.

ABB zwraca także uwagę na kwestie środowiskowe, w tym na zasilanie zakładu z odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie wody deszczowej do nawadniania oraz recykling wszystkich odpadów produkcyjnych. Co więcej, do zarządzania energią elektryczną wykorzystywana jest platforma ABB Ability Energy and Asset Manager, która monitoruje ponad 9000 urządzeń w całym obiekcie – w tym regulację temperatury, oświetlenie i wentylację – co daje potencjalną oszczędność energii na poziomie 60% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Do tej pory ABB sprzedało 680 tys. ładowarek w 85 krajach.

Źródło: www.evertiq.pl