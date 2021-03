ABB otworzy nowe centrum R&D w obszarze elektromobilności

120 specjalistów ma pracować w Laboratorium Innowacji Elektromobilności, które będzie odpowiadać za rozwój technologii nowej generacji.

Na terenie kampusu Uniwersytetu Technicznego w Delfcie powstaje obiekt o powierzchni 3600 m kw., gdzie ABB będzie rozwijać innowacje z zakresu elektromobilności. Inwestycja będzie stanowić swoisty powrót tych technologii do źródeł – studenci, którzy założyli start-up Epyon, byli bowiem absolwentami uniwersytetu w Delfcie (Epyon to firma zajmująca się pierwotnie ładowaniem pojazdów, która została kupiona przez ABB w 2011 roku) – informuje ABB w komunikacie.

Biznes Elektryfikacji ABB przeznacza około 400 mln USD rocznie na prace badawczo-rozwojowe.

– Innowacje mamy we krwi. W ramach tej inwestycji chcemy przekraczać granice elektromobilności, głównie w obszarze ładowania, magazynowania i cyfryzacji. Nowe laboratorium umożliwi nam zacieśnienie współpracy z producentami pojazdów elektrycznych. Wszystko po to, aby poprawiać osiągi i ustanawiać nowe standardy w sektorze – komentuje Frank Muehlon, dyrektor globalnego biznesu infrastruktury do ładowania EV w ABB.

Dla ABB kluczowe znaczenie ma obecnie m.in. zapewnienie bezproblemowego płynnego połączenia kluczowych elementów elektromobilnej układanki: pojazdów, stacji ładowania, sieci zasilającej, a także oprogramowania. Laboratorium zostało wyposażone w rozwiązania zapewniające kompatybilność ładowarek ABB ze wszystkimi rodzajami pojazdów. Właśnie w tym celu wybudowano symulatory, a 95 proc. wszystkich badań będzie przeprowadzanych na cyfrowych kopiach pojazdów.

Aby sprawdzić zachowanie pojazdów w skrajnych temperaturach, opracowano specjalne komory do testów środowiskowych, w których urządzenia będą narażone na temperatury od -40 do +100 stopni Celsjusza i wysoką wilgotność. Atrium budynku jest wystarczająco duże, żeby producenci mogli wjechać samochodami, autobusami lub samochodami ciężarowymi do kontrolowanego środowiska, w którym będzie można przeprowadzić odpowiednie badania.

Sam kompleks zostanie podłączony do geotermalnej instalacji grzewczo-chłodniczej uniwersytetu. Na dachu znajdzie się instalacja fotowoltaiczna, która poprzez zaawansowany systemem ABB do zarządzania budynkiem, umożliwi zwracanie energii do sieci.

Oprócz 10 mln USD zainwestowanych w Laboratorium Innowacji w Delfcie, ABB kosztem 30 mln USD otworzy we Włoszech centrum doskonałości i zakład produkcyjny w obszarze e-mobility. W listopadzie ubiegłego roku firma ogłosiła, że zwiększy nakłady na badania i rozwój oraz cyfryzację do około 5 proc. rocznych obrotów. Cała Grupa ABB zatrudnia około 7000 pracowników w jednostkach badawczo-rozwojowych, a 60 proc. z nich skupia się na tworzeniu oprogramowania i innowacji cyfrowych. W Krakowie znajduje się Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB, które posiada globalną odpowiedzialność za rozwój m.in. technologii do ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych i e-autobusów. Polscy naukowcy brali udział we wdrażaniu sieci miejskich autobusów elektrycznych m.in. w Niemczech i Norwegii.

ABB działa na rynku technologii ładowania samochodów elektrycznych od 2010 roku. Dotychczas sprzedała ponad 17 000 stacji szybkiego ładowania prądem stałym w 80 krajach. Firma jest sponsorem tytularnym Formuły E, a od sezonu 9. (2022/23) będzie również oficjalnym partnerem elektrycznej serii w zakresie ładowania. ABB to firma technologiczna z ponad 130-letnią historią, zapewniająca integrację produktów elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych z rozwiązaniami cyfrowymi. Firma zatrudnia 105 tys. osób w ponad 100 krajach.

Źródło: www.evertiq.pl