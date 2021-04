ABB i Amazon Web Services pracują nad rozwiązaniem dla zelektryfikowanych flot

Firma ABB i Amazon Web Services (AWS), spółka zależna Amazon.com, Inc., rozpoczęły wspólne prace nad rozwiązaniem chmurowym do zarządzania flotami pojazdów elektrycznych.

Nowa technologia ma przyspieszyć elektryfikację flot i pomóc firmom, które decydują się na ten krok, w zachowaniu ciągłości biznesowej.

Rozwiązanie, które ma zostać uruchomione w II połowie 2021 roku, będzie opierać się na jednolitej platformie dostosowanej do wymogów konkretnego użytkownika. Ma usprawnić zarządzanie flotą i zwiększyć niezawodność na każdym etapie – od punktu ładowania aż po jakość danych w panelu użytkownika. Projekt został zainaugurowany w Berlinie – informuje ABB w komunikacie.

Obecnie wielu operatorów flotowych korzysta z oprogramowania, które charakteryzuje się ograniczoną funkcjonalnością i stosunkowo niewielką elastycznością – problem pojawia się, gdy trzeba dostosować system do wielu modeli pojazdów elektrycznych i infrastruktury różnego typy. Technologia ładowania rozwija się bardzo szybko i konieczność dostosowania własnych systemów do tych zmian może być kosztowna. W związku z tym operatorzy flotowi poszukują rozwiązań, które są skalowane, bezpieczne i łatwe w adaptacji. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na proste w obsłudze urządzenia do ładowania typu „plug and go”.

Efektem współpracy ABB i Amazon Web Services (AWS) ma być system do zarządzania kompatybilny ze wszystkimi modelami pojazdów i urządzeń do ładowania. Przy wykorzystaniu technologii uczenia maszynowego i zaawansowanej analityki danych, narzędzie ma posiadać takie funkcjonalności jak planowanie ładowania, monitoring w czasie rzeczywistym łącznie z zaleceniami odnośnie serwisowania oraz wytyczanie optymalnych tras w oparciu o porę dnia, pogodę i sposób użytkowania pojazdu.

Obecnie sektor transportu odpowiada za 23 proc. globalnej emisji CO2 związanej z energią. Elektryfikacja może znacząco obniżyć poziom tej emisji. Swoją rolę w tej redukcji mają do odegrania operatorzy flot – po drogach całego świata jeździ blisko 400 tys. elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarówek. Z drugiej strony wiele flot może borykać się tymi samymi wyzwaniami, czyli dostępem do informacji o zasobach w czasie rzeczywistym, utrzymaniem i serwisowaniem oraz zarządzaniem infrastrukturą do ładowania.

– Branże intensyfikują działania w kierunku elektryfikacji flot. Użytkownicy potrzebują niezawodnych i intuicyjnych usług, które pomogą im dostosować się do nowych modeli operacyjnych i korzystać ze swoich zasobów w sposób optymalny – powiedział Jon Allen, dyrektor w Professional Services, Automotive AWS. – ABB i AWS zagwarantują to, co jest w stanie zagwarantować chmura: dostęp do odpowiednich danych, skalę i płynność. To pomoże naszym klientom w procesie zeroemisyjnej transformacji – dodaje Jon Allen.

Źródło: www.evertiq.pl