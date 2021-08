Aarhus pierwszym duńskim miastem z elektrycznymi autobusami Solarisa

Przedstawiciele Solaris Bus & Coach i duńskiego przewoźnika AarBus (poprzednia nazwa: Busselskabet Aarhus Sporveje), podpisali umowę na dostawę 29 autobusów elektrycznych: 6 modeli Solaris Urbino 12 electric oraz 23 przegubowych Urbino 18 electric. Zgodnie z treścią kontraktu dostawy bezemisyjnych autobusów do miasta Aarhus zostaną zakończone w pierwszej połowie 2022 roku.

Położone na Półwyspie Jutlandzkim miasto Aarhus jest drugim pod względem wielkości miastem w Danii i pierwszym, w którym jeździć będą elektryczne Solarisy. Przewoźnik AarBus zamówił od firmy Solaris 6 dwunastometrowych Urbino 12 electric oraz 23 przegubowe Urbino 18 electric.

„Z radością przyjęliśmy informację, że Dania dołączy wkrótce do grona państw, na drogach których spotkać można bezemisyjne Solarisy. Jestem zaszczycony, że pierwsze elektryczne autobusy naszej marki trafią do miasta Aarhus, z którym współpracujemy już od lat. Pojazdy zapewnią pasażerom większy komfort podróży, a także przyczynią się do czystszego powietrza i obniżenia poziomu hałasu w całym mieście. Wspaniale jest obserwować dynamiczny rozwój sieci transportu elektrycznego w Europie i jednocześnie być częścią tej zielonej rewolucji.” – powiedział Petros Spinaris, Wiceprezes firmy Solaris, odpowiedzialny za obszar sprzedaży, marketingu i After Sales .

Zamówione Urbino electric będą wyposażone w baterie Solaris High Energy. W przegubowych pojazdach zostaną zamontowane baterie o łącznej pojemności 440 kWh, z kolei w krótszych autobusach energia będzie magazynowana w bateriach o łącznej pojemności ponad 260 kWh. W obu modelach Urbino ładowanie będzie mogło odbywać się zarówno w szybki sposób, za pomocą pantografu odwróconego, jak i poprzez klasyczny plug-in. Płynną jazdę w modelach dwunastometrowych zapewni silnik centralny, natomiast w autobusach przegubowych – oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi.

Za odpowiedni komfort podróżnych będą odpowiadać wysokie i wygodne siedzenia, dostosowane do przewozów podmiejskich, zamontowane we wszystkich zamówionych pojazdach. Na pokład Urbino 12 electric będzie można zabrać jednorazowo 35 osób na miejscach siedzących. Z kolei w Urbino 18 electric pasażerowie będą mieli do dyspozycji 55 miejsc.

Pierwsze autobusy Solarisa zawitały w Aarhus w 2006 roku. Do tej pory Solaris dostarczył do tego duńskiego miasta prawie 200 autobusów, z czego ok. 140 jest nadal w użyciu. Jednym z nowo zamówionych autobusów elektrycznych będzie dwusetny autobus Solarisa, dostarczony do Aarhus. W ostatnich miesiącach coraz więcej klientów z europejskich miast decyduje się na zakup pojazdów, poprawiających komfort życia w mieście. Solaris jest europejskim liderem transformacji transportu publicznego. Do swoich klientów dostarczył już ponad 1000 autobusów elektrycznych.