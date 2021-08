600‑tysięczny egzemplarz Eurocargo wyprodukowany w kultowych zakładach IVECO w Brescii

Osiągnięcie tego kamienia milowego było możliwe dzięki pracy wszystkich osób, które przez lata przyczyniały się do umacniania pozycji Eurocargo jako lidera w tym segmencie pojazdów w Europie

Turyn, 21 lipca 2021 r.

Firma IVECO wyprodukowała 600‑tysięczny egzemplarz modelu Eurocargo w zakładach w Brescii. Ta kultowa fabryka odgrywa kluczową rolę w produkcji kolejnych generacji Eurocargo — pojazdu mogącego poszczycić się wspaniałą tradycją, której częścią są konsekwentnie wprowadzane przyszłościowe innowacje. Zakłady w Brescii zawsze były głównym centrum produkcji Eurocargo, a licząca około 1600 osób załoga wykazuje się wielkim zaangażowaniem w swoją pracę.

Mówi dyrektor fabryki w Brescii, Marco Colonna: Z dumą odnotowujemy wyprodukowanie 600‑tysięcznego Eurocargo, którego czwarta generacja od lat odnosi nieprzerwane sukcesy. Jubileuszowy egzemplarz oczywiście nie mógł być napędzany niczym innym jak sprężonym gazem ziemnym (CNG). W ten sposób IVECO wyraźnie potwierdza swoje nieprzerwane zaangażowanie na rzecz zrównoważonej mobilności. Eurocargo — zaprojektowany przez Bertone i wprowadzony do oferty w 1991 roku — był pomyślany jako jeden z najbardziej innowacyjnych pojazdów przemysłowych na rynku, co znalazło odzwierciedlenie w wyjątkowym sukcesie sprzedażowym. Modułowa konstrukcja kabiny z platformą otwierała szerokie możliwości konfiguracji pojazdu według potrzeb użytkownika bez nadmiernych kosztów. Od tego czasu model jest stale udoskonalany, a dzięki kolejnym innowacjom zaplanowanym na najbliższe lata będzie się stawał jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska.

IVECO jako pionier zrównoważonego rozwoju codziennie stara się aktywnie ograniczać emisję CO2 z produkowanych przez siebie pojazdów z alternatywnym napędem, które są idealnym rozwiązaniem na czasy transformacji energetycznej w branży transportowej. Gaz ziemny przynosi korzyści środowisku i gospodarce, ponieważ jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem dostępnym już dziś w odpowiedzi na potrzeby jutra. Eurocargo napędzane gazem ziemnym są też niezwykle ciche, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w warunkach miejskich.

Zespół w Brescii wykorzystuje synergie w każdej fazie produkcji, od montażu podwozia i kabiny poprzez lakierowanie, montaż przekładni i wyposażenia wnętrza aż po końcową kontrolę produktu. W fabryce powstają też wersje specjalne dla wojska i straży pożarnej. Na taką elastyczność pozwala system pracy zespołowej „World Class Manufacturing” wprowadzony w 2007 r. w celu całkowitego wyeliminowania usterek, nieefektywnych czynności, odpadów oraz wypadków. Daje to Eurocargo przewagę — nie tylko pod względem wzornictwa, ale także parametrów i osiągów.

Początki zakładu sięgają 1903 r., kiedy to Roberto Züst założył Fabbrica Automobili. W 1928 r. firma zmieniła nazwę na Officine Meccaniche (OM), a w 1968 r. została zakupiona przez Fiata. OM początkowo produkowała samochody (w tym modele wyścigowe), po czym zmieniła branżę na rolniczą, a jeszcze później zajęła się produkcją pojazdów dla przemysłu. W 1975 r. OM była jednym z „partnerów-założycieli” nowo powstającej spółki IVECO. W 1991 r. zakład został wybrany jako miejsce uruchomienia produkcji nowego Eurocargo. Stał się on „kolebką” tego modelu, a następnie odegrał kluczową rolę w planowaniu jego kolejnych, zaawansowanych technologicznie i zrównoważonych generacji. Sama fabryka również angażuje się w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. W ciągu najbliższych kilku miesięcy na jej terenie zostanie zainstalowanych około 20 000 m2 paneli słonecznych, które pozwolą ograniczyć emisję CO2 o 1300 ton rocznie.

