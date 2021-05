„Bosch przeszedł przez pierwszy rok pandemii zachowując dobrą kondycję”

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży na rynku krajowym Grupy Bosch w Polsce wyniosły w 2020 roku blisko 5,5 mld zł (-2,6% r/r), a przychody całkowite netto (z uwzględnieniem sprzedaży spółek nieskonsolidowanych i sprzedaży wewnętrznej) wzrosły do blisko 9,8 mld zł (+9,7%).

Bosch intensywnie rozbudowuje Centrum Kompetencji IT w Polsce, a transformację w kierunku zielonych technologii postrzega jako szansę na dalszy rozwój wielu obszarów swojego biznesu – informuje koncern.

Motorem tego wzrostu był przede wszystkim sektor dóbr użytkowych (Consumer Goods), odpowiedzialny za produkcję i sprzedaż sprzętu AGD oraz elektronarzędzi. Pozytywnie rozwijała się także sprzedaż systemów grzewczych, z mocnym wzrostem szczególnie w segmencie pomp ciepła. Spowolnienie spowodowane pandemią koronawirusa najmocniej odczuł sektory transportu i motoryzacji (Mobility) oraz sektor przemysłowy (Industrial Solutions).

– Po kilku miesiącach niepewności w 2021 rok weszliśmy z optymizmem. W pierwszym kwartale br. sprzedaż spółek Bosch na polskim rynku rozwijała się pozytywnie. Planujemy dalsze umocnienie naszej obecności w Polsce w obszarze produkcji dla branży motoryzacyjnej i AGD. Intensywnie rozbudowujemy też nasze Centrum Kompetencji IT, które staje się jednym z kluczowych ośrodków rozwoju oprogramowania i konsultingu IT dla Grupy Bosch w skali globalnej – mówi Rafał Rudziński, prezes zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. i przedstawiciel Grupy Bosch w Polsce.

Wyniki w poszczególnych obszarach biznesowych W 2020 roku należący do sektora Mobility Solutions Dział Części Samochodowych i Wyposażenia Warsztatowego odczuł spowolnienie związane z ograniczoną mobilnością ludzi i tym samym spadek zapotrzebowania na części zamienne. Doprowadziło to również do ograniczenia inwestycji związanych z wyposażeniem warsztatów samochodowych. W drugim półroczu udało się nadrobić początkowy spadek obrotów i dział zamknął 2020 rok wynikiem na poziomie roku 2019. W 2020 roku należący do sektora Mobility Solutionsodczuł spowolnienie związane z ograniczoną mobilnością ludzi i tym samym spadek zapotrzebowania na części zamienne. Doprowadziło to również do ograniczenia inwestycji związanych z wyposażeniem warsztatów samochodowych. W drugim półroczu udało się nadrobić początkowy spadek obrotów i dział zamknął 2020 rok wynikiem na poziomie roku 2019.

Fabryka układów hamulcowych Bosch w Mirkowie k. Wrocławia w pierwszym okresie pandemii odnotowała znaczący spadek produkcji związany ze znacznym ograniczeniem sprzedaży samochodów na rynku europejskim. W drugiej połowie roku udało się częściowo odrobić straty. Dalsze inwestycje w nowoczesne linie produkcyjne komponentów układów hamulcowych do samochodów elektrycznych i hybrydowych, i związana z nimi rozbudowa fabryki, pozwalają zakładowi z optymizmem patrzeć w przyszłość – zapewnia Bosch.

Do sektora Consumer Goods należą dział Elektronarzędzi oraz spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego . W 2020 roku dział Elektronarzędzi zanotował wzrost sprzedaży powyżej dynamiki rynkowej. Było to możliwe dzięki intensyfikacji obecności w internecie oraz wykorzystaniu dynamicznego wzrostu kanału e-commerce.

Jak podkreśla Bosch, mimo wielu wyzwań związanych z pandemią, spółka BSH kontynuowała w 2020 roku zaplanowane inwestycje i zwiększyła moce produkcyjne w Polsce . We Wrocławiu uruchomiła nowe Centrum Logistyczne o powierzchni 30 000 m kw. z własną infrastrukturę kolejową. W zlokalizowanej w Łodzi, najnowocześniej fabryce zmywarek Grupy Bosch, w niecały rok od uruchomienia, z linii montażowej zjechało milionowe urządzenie. Łódzkie fabryki zmywarek i suszarek do ubrań przeszły wymagającą certyfikację Underwriter Laboratories, która potwierdza spełnienie wymaganych w Stanach Zjednoczonych norm bezpieczeństwa dla urządzeń. W Rzeszowie BSH kontynuowało rozbudowę swojego Centrum Badań i Rozwoju.

Dział Termotechniki , będący częścią dywizji Energy and Building Technology, zakończył rok 2020 ze znacznym wzrostem obrotów względem roku poprzedniego, szczególnie w segmencie pomp ciepła.

Do sektora Energy and Building Technology należy również dział Systemów Zabezpieczeń , który w 2020 roku utrzymał udziały w rynku, mimo znaczących spadków w branży budowlanej.

Należąca do działu Industrial Technology spółka Bosch Rexroth , pomimo trudnych warunków spowodowanych globalnym spowolnieniem gospodarczym w wielu sektorach przemysłu, pomyślnie zakończyła rok obrotowy 2020 w Polsce, szczególnie pod względem wyniku finansowego (EBIT).

W Warszawie stworzono również Laboratorium Innowacji prezentujące model fabryki Przemysłu 4.0, w którym polscy klienci mogą zapoznać się z inteligentnymi rozwiązaniami produkcyjnymi i intralogistycznymi Bosch. Integralną częścią modelu jest platforma ctrlX AUTOMATION, która umożliwia pokonanie granic między systemami sterowania maszynami, IT i internetem rzeczy. Oficjalne otwarcie Laboratorium Innowacji Bosch Rexroth planowane jest na 2021 rok. Grupa Bosch: perspektywy na 2021 rok i strategia długoterminowa Grupa Bosch na świecie osiągnęła pozytywny wynik w 2020 roku, pomimo pandemii koronawirusa; pozytywnie zakończyła też pierwszy kwartał roku 2021. Jednak z powodu wciąż obecnych ryzyk pandemicznych, bieżący rok będzie pełen wyzwań – ocenia firma.

– Bosch łączy sztuczną inteligencję z internetem rzeczy i koncentruje się na elektromobilnosci, aby rozwijać nowe możliwości biznesowe. Pojawiają się one w związku z technologiczną i ekologiczną transformacją, która ma obecnie miejsce. Jesteśmy jednym z beneficjentów transformacji w kierunku elektromobilności i intensywnie rozszerzamy naszą działalność związaną z tworzeniem oprogramowania, wiążąc przyszłość ze Sztuczną Inteligencją (AI) – informuje Bosch.

Globalne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu przyspieszają prace nad elektryfikacją i ekologicznym wodorem. Elektryfikacja to dla Bosch nowe możliwości w różnych obszarach biznesu, ponieważ dotyczy ona nie tylko transportu, ale także np. rozwiązań grzewczych. W obszarze układów napędowych, elektromobilność staje się podstawowym obszarem działalności firmy Bosch. Ogniwa paliwowe przetwarzają wodór na prąd, a Bosch pracuje zarówno nad stacjonarnymi, jak i mobilnymi ogniwami. Firma planuje zainwestować miliard euro w rozwój technologii ogniw paliwowych do 2024 roku.

Grupa Bosch osiągnęła już neutralność klimatyczną w zakresie emisji własnych w 400 lokalizacjach na całym świecie, co zostało potwierdzone zewnętrznymi testami. W rezultacie Bosch jest pierwszą firmą przemysłową na świecie, która nie zostawia śladu węglowego – dotyczy to także lokalizacji w Polsce. Firma planuje redukcję emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości – do 2030 r. Bosch chce zredukować te emisje o 15% w stosunku do roku 2018, czyli o 67 milionów ton metrycznych. W Polsce © Grupa Bosch jest obecna od roku 1992. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia blisko 7 700 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2020). W 2020 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży na rynku krajowym w wysokości 5,5 mld złotych, a całkowite przychody netto Grupy Bosch w Polsce, z uwzględnieniem sprzedaży spółek nieskonsolidowanych i sprzedaży wewnętrznej, wyniosły 9,8 mld złotych.

Źródło: www.evertiq.pl