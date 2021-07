50 urodziny Melexa

Pół wieku temu, kiedy jeszcze nie było na świecie słowa „elektromobilność” polska firma już wyznaczała ten trend w rozwoju światowej motoryzacji.

Melex obchodzi właśnie urodziny i okazuje się zaskakująco żwawy jak na swój wiek. Elektryczne wozy tej marki nie konkurują wprawdzie z Teslą, ale doskonale radzą sobie na rynku niewielkich pojazdów elektrycznych przeznaczonych na krótkie trasy. Jeszcze za głębokiego PRL-u Melexem zainteresowali się amerykańscy inwestorzy, którzy w Polsce planowali wytwarzać elektryczne wózki golfowe o napędzie elektrycznym.

Dziś polska firma rocznie produkuje ponad 1000 pojazdów w trzech kategoriach: bagażowe, pasażerskie i specjalne. Prawie 2/3 z nich idzie na eksport.

Najnowsze plany polskiego producenta to elektryczny samochód dostawczy o ładowności do 2 ton – niżej pokazujemy go obok legendarnych modeli tej marki. Melex życzymy co najmniej kolejnych 50 lat dynamicznego rozwoju!