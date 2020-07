50 autobusów Solarisa w Brnie.

W lipcu na ulice czeskiego Brna wyjechały nowe autobusy marki Solaris. To pierwsze we flocie DPMB “jamniki” z nowej generacji.

W pierwszej transzy wielkopolska firma przekazała Dopravní podnik města Brna osiem pojazdów Solaris Urbino 18 z łącznie 20 zamówionych egzemplarzy.

Pozostała dwunastka dotrze do Brna kolejnymi partiami. Wszystkie mają się stawić w Brnie do końca lipca. DPMB zapłaciło za ten kontrakt 147 milionów CZK netto, co oznacza jednostkową cenę brneńskiego Urbino 18 na poziomie 7350000 CZK / ok. 1 258 500,00 PLN netto.

Jak informuje czeski przewoźnik, wszystkie autobusy są klimatyzowane i wyróżniają się “dużą przestrzenią pasażerską”. W pojazdach znajdziemy m.in. ładowarki USB, system RIS2 i panoramiczne monitory LCD. Jak dodają pragmatyczni Czesi, fotele produkcji Kiel są plastikowe – z tapicerką tylko na części siedziska, co zapobiega ślizganiu się i zapewnia pasażerom większy komfort cieplny. Super!

Nie tylko Solaris

Brno w tym roku odnowi także tabor klasy MAXI. W tym celu zamówiono 20 autobusów SOR NS12, które mają przyjechać latem.

Przypomnijmy, że aktualnie DPMB posiada da w swojej flocie 35 szt. Solarisów Urbino 18 z 2014 r., co oznacza, że po najnowszych dostawach powinno być ich łącznie 55 szt. Do tego przewoźnik eksploatuje od 2018 r. 10 trolejbusów Skoda-Solaris 26Tr



Źródło: www.infobus.pl