36 punktów ładowania samochodów elektrycznych na terenie Volkswagen Group Polska

Poznań, 13. lutego 2020 – W ofercie marek Grupy Volkswagen w Polsce są samochody elektryczne i hybrydowe typu plug-in w niemal każdym segmencie rynku – od aut miejskich po dostawcze. Coraz więcej pracowników spółki Volkswagen Group Polska korzysta z takich samochodów na co dzień. Z myślą o nich oraz gościach zainstalowano na terenie firmy 36 punktów ładowania – to największa instalacja stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. W ciągu najbliższych pięciu lat koncern Volkswagen przeznaczy 60 miliardów euro na rozwój elektromobilności, samochodów hybrydowych oraz cyfryzację. 33 miliardy euro z tej kwoty koncern zainwestuje bezpośrednio w elektromobilność. W ciągu 9 lat Grupa zamierza wprowadzić na rynek 75 modeli z napędem wyłącznie elektrycznym oraz około 60 samochodów hybrydowych. Poznańska siedziba Volkswagen Group Polska już dziś jest gotowa na przyjęcie dużej floty samochodów elektrycznych. Na parkingach wokół biurowca do dyspozycji nie tylko pracowników, ale także gości oddano aż 36 punktów ładowania. Wśród nich są zarówno ładowarki AC o mocy 11 kW, jak również szybkie ładowarki DC o mocy 50 kW. Wiele osób w Volkswagen Group Polska na co dzień korzysta z samochodu elektrycznego lub hybrydowego typu plug-in. Ich auta ładowane są w pracy – tak jest najwygodniej dla pracowników. Zyskuje także firma, gdyż koszty eksploatacji samochodów służbowych są zdecydowanie niższe. Co ważne, energia, którą zasilane są ładowarki pochodzi ze źródeł odnawialnych. Elektrycznych samochodów w ofercie marek należących do Volkswagen Group Polska stale przybywa. Niedawno debiutowały dwa modele z końców samochodowej skali – miejska Skoda Citigo-e iV i sportowe Porsche Taycan. Pierwszy ma elektryczny silnik o mocy 83 KM i świetnie nadaje się do jazdy po mieście, drugi może być wyposażony w dwa silniki elektryczne o łącznej mocy nawet 761 KM i do 100 km/h przyspiesza w 2,8 s. Latem tego roku ofertę uzupełni kompaktowych rozmiarów hatchback – Volkswagen ID.3. Wraz z siecią dealerską Grupa Volkswagen daje przykład inwestując w ładowarki przy salonach sprzedaży. W sumie w Polsce powstanie aż 350 punktów ładowania, które będą publicznie dostępne. Z 70 z nich użytkownicy samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug-i już mogą korzystać. Koncern jest także zaangażowany w budowę bardzo szybkich ładowarek przy autostradach poprzez udział w joint venture IONITY. Docelowo będzie do niej należało aż 2.400 punktów ładowania o mocy do 350 kW, które znacząco skracają czas potrzebny na ładowanie akumulatora w samochodach elektrycznych nowej generacji. Stacje IONITY będą znajdować się co ok. 120 km wzdłuż najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Europie. 12 z nich powstanie w Polsce przy autostradach A1, A2 i A4.

