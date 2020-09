35 lat Multivana T3, samochodu łączącego cechy minivana, kampera i auta codziennego użytku

Poznań/Hannover, 11 września 2020 r. Jeden z najbardziej wszechstronnych pojazdów produkowanych przez markę Volkswagen Samochody Dostawcze, model Multivan, obchodzi trzydzieste piąte urodziny. Auto to jest doskonałym połączeniem cech samochodu osobowego, minivana i kampera. Bazujący na modelu T3 Multivan, miał swoją światową premierę w 1985 r. na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych (IAA) we Frankfurcie. Szybko stał się ikoną wśród europejskich aut typu MPV. Dziś, w roku 2020, jest oferowany jako Multivan 6.1 w sześciu różnych wersjach: od bardzo przystępnego cenowo Multivana 6.1 „Trendline” do najwyższej klasy Multivana 6.1 „Cruise”. Wrzesień 1985: Podczas targów IAA, Volkswagen prezentuje nową wersję modelu T3, Multivana, który dla serii T oznacza zupełnie nowy rozdział. To właściwie pierwszy crossover, w którym Volkswagen łączy to, co najlepsze z trzech światów: prowadzenie i wymiary samochodu osobowego, przestrzeń minivana i wszechstronność kompaktowego kampera. Multivan jest jednym z pierwszych na świecie pojazdów, który doskonale wpasowuje się w codzienne życie każdej rodziny, a jednocześnie oferuje ogromną przestrzeń i wszechstronność w podróży, czy podczas wypoczynku. Historia powstania Multivana: Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku eksperci ds. sprzedaży i marketingu Volkswagena w Hanowerze zauważyli, że T3 jest coraz częściej wykorzystywany przez klientów nie prowadzących działalności gospodarczej jako auto wielozadaniowe. Jego ogromna wszechstronność sprawiła, że wiele rodzin, ale też podróżników i sportowców, np. surferów, zastąpiło samochody osobowe modelem T3, który postrzegali jako pojazd o większych możliwościach, bardziej zgodny z duchem czasu. Pod koniec lat siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych, klienci mogli już skorzystać z modułowej gamy wyposażenia „Mosaic Joker”. Pozwalała ona wyposażyć standardowego T3 w elementy kempingowe, takie jak szafki i rozkładane łóżko. Entuzjaści podróży kamperem, którzy chcieli przeznaczyć na to więcej pieniędzy, mogli natomiast wybrać kompaktowego kampera „Joker” budowanego przez firmę Westfalia. Wtedy jednak Volkswagen postawił sobie dodatkowy cel: stworzyć nowoczesny i nadający się do codziennego użytku samochód osobowy, który wypełni lukę pomiędzy „Jokerem”, a ośmioosobowym Volkswagenem „Caravelle”. Volkswagen wraz z firmą Westfalia opracowały trzy różne koncepcje takiego samochodu: jedną z szafką po lewej stronie z tyłu; drugą z dwoma wyjmowanymi, składanymi pojedynczymi fotelami w 2 rzędzie siedzeń; oraz jedną ze stałym siedzeniem z tyłu i z chłodziarką. Wspólna dla nich wszystkich była tylna kanapa, którą można rozłożyć na łóżko. Volkswagen preferował warianty z dwoma pojedynczymi siedzeniami oraz z jednym indywidualnym fotelem i chłodziarką. To były narodziny koncepcji Multivana. W roku 1985 Volkswagen tak opisywał nowy model Multivan: „Dzięki najwyższej jakości podzespołom zawieszenia jeździ jak samochód osobowy i zachowuje się jak samochód osobowy. Dzięki swojej idealnej konstrukcji i przemyślanemu układowi ma jednak znacznie więcej miejsca wewnątrz. Ogromną jego zaletą są: miejsca siedzące dla 6 osób, wygodne fotele, indywidualne siedzisko ze schowkiem z tyłu, trzyosobowa kanapa ze schowkiem pod siedziskiem, którą można łatwo przekształcić w duże łóżko, a także składany stolik i chłodziarka.” Wniosek: „Rodzina, wakacje, wypoczynek, hobby, sen i samochód miejski w jednym.” Limitowane wersje Multivana T3 szybko uzyskały kultowy status. W 1988 roku zadebiutował Multivan Magnum z efektownymi, podwójnymi reflektorami i szerokimi zderzakami z tworzywa, podobnymi do tych, które w owym czasie montowano w Caravelle Carat. Następnie, w 1989 roku, pojawiły się wersje „Blue Star” i „White Star”, nazwane tak z uwagi na lakier, którym były pokrywane. Ich specyfikacja obejmowała sportowe, obniżone zawieszenie i aluminiowe felgi z szerokimi oponami. Przedni grill z podwójnymi reflektorami i zderzaki zostały tu zaadaptowane z wersji Magnum. Wszystkie trzy modele pokazały, że możliwym jest, by minivan stworzony na bazie furgonetki był naprawdę sportowy, ekskluzywny i po prostu fajny. Odwołując się do historii należy jednak podkreślić, że to przede wszystkim autentyczna spuścizna modelu T1 Bulli na zawsze sprawiła, że wszystkie Transportery są naprawdę wszechstronnymi pojazdami, w których każdy szczegół musi być zawsze przemyślany funkcjonalnie, dokładnie zaprojektowany i perfekcyjnie wytworzony. Produkcja Multivana T3 zakończyła się w roku 1990. Jednak już w roku 1992, dwa lata po wprowadzeniu na rynek następcy, Multivana T4, Volkswagen postanowił zaskoczyć fanów „Last Limited Edition” Multivana T3. Wyprodukowano ekskluzywną, limitowaną serię 2500 egzemplarzy i wszystkie zostały sprzedane dosłownie w jednej chwili. Łączna produkcja Multivana T3 wzrosła do 45 000 sztuk. Znaczna część z nich do dziś do dziś jeździ po drogach całego świata. Limitowane modele „Magnum”, „Blue Star” i „White Star” zostały już uhonorowane niemiecką tablicą rejestracyjną H, przeznaczoną dla samochodów klasycznych. W 2022 roku do tej motoryzacyjnej hali sław dołączy również „Last Limited Edition”.