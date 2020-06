30 Volkswagenów Transporter T6 trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych

Poznań, 22 czerwca 2020 r. 30 specjalistycznych Volkswagenów Transporter T6 trafi do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju. Nie będą to jednak typowe auta pożarnicze lecz pojazdy wsparcia jednostek OSP w ich działaniach związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 oraz z zapobieganiem i walką z suszą i zagrożeniem pożarowym. Umowa w sprawie bezpłatnego użytkowania samochodów zawarta została pomiędzy Volkswagen Financial Services a Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Samochody, które trafią do jednostek OSP to wielozadaniowe Volkswageny Transporter T6 TDI, L2H1 z napędem na cztery koła 4Motion. Każdy z nich może pomieścić aż 6 osób i posiada wyposażenie niezbędne do działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii. Znajdą się w nich m.in.: maseczki medyczne jednorazowe trójwarstwowe, kombinezon zgodny z normą PNEN 14126, rękawiczki nitrylowe, płyny odkażające wraz z odpowiednim opryskiwaczem, czy płyny do dezynfekcji powierzchni. „Volkswagen Transporter to uniwersalny pojazd dostawczy wykorzystywany przez mobilne służby pożarnicze w całej Europie” – mówi Mikołaj Matuszewski, kierownik komunikacji marketingowej i PR marki Volkswagen Samochody Dostawcze. „Cieszymy się niezmiernie, że dzięki porozumieniu Volkswagen Financial Services ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej trzydzieści takich aut trafi do jednostek ochotniczych na terenie naszego kraju.” Charakterystyczne, odpowiednio oznaczone Volkswageny Transporter T6 pojawią się w każdym województwie – od Zachodniego Pomorza, po Podkarpacie. Najwięcej będzie ich jednak jeździło w południowych rejonach Polski, w tym na Śląsku – którego mieszkańcy zostali wyjątkowo doświadczeni przez epidemię – oraz na Mazowszu. „Pomagamy w taki sposób, w jaki potrafimy najlepiej – zapewniając pełną mobilność” – mówi Mikołaj Woźniak, Prezes Volkswagen Financial Services. „Współpraca z OSP nie jest przypadkowa. Strażak to zawód od lat cieszący się najwyższym poziomem zaufania publicznego. Straże ochotnicze pełnią bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnych. Docierają wszędzie – nawet do najmniejszych miejscowości. Ich zadania to nie tylko gaszenie pożarów, ale także walka ze skutkami powodzi, nawałnic czy innych klęsk żywiołowych. Dziś oczywiście najważniejsza jest pomoc tym, którzy wciąż odczuwają skutki epidemii” – dodaje Mikołaj Woźniak. Umowa dotycząca bezpłatnego użyczenia 30 Volkswagenów Transporter T6 zawarta została na 6 miesięcy z opcją jej przedłużenia. Każdy pojazd objęty jest pełną obsługą serwisową i wyposażony zostanie dodatkowo w ubezpieczenie OC i AC oraz w kartę paliwową.